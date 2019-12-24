Додано: Вів 13 чер, 2023 00:09
Терпеть не могу мелкоэкранные смарты с тыканьями пальцем и обожаю ПК, нормальную клавиатуру, мышь, большой экран. И на улице лично мне Интернет не нужен. Достаточно дешёвого кнопочного телефона. Выхожу из дому уже подготовленный. Меньше шансов получить по голове в подворотне от гопника на родном пролетарском районе и остаться без смарта, без денег на счёте. Но маркетинг (читай развод людей на деньги) всё активнее тулит нам мобильные аппликухи вообще без возможности использовать качественные приложения для ПК или web-версии. Потому приходится юзать Sense SuperApp и ему подобные через BlueStacks на ПК со всеми вытекающими привычными удобствами, как-то Ctrl+C, Ctrl+V, экран, мышь, клава и т.д., и т.п. Кстати, у меня и web и SuperApp сегодня сутра работают нормально. Тьфу-тьфу-тьфу.