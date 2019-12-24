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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 838839840841

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 00:09

PC vs Mobile.

Терпеть не могу мелкоэкранные смарты с тыканьями пальцем и обожаю ПК, нормальную клавиатуру, мышь, большой экран. И на улице лично мне Интернет не нужен. Достаточно дешёвого кнопочного телефона. Выхожу из дому уже подготовленный. Меньше шансов получить по голове в подворотне от гопника на родном пролетарском районе и остаться без смарта, без денег на счёте. Но маркетинг (читай развод людей на деньги) всё активнее тулит нам мобильные аппликухи вообще без возможности использовать качественные приложения для ПК или web-версии. Потому приходится юзать Sense SuperApp и ему подобные через BlueStacks на ПК со всеми вытекающими привычными удобствами, как-то Ctrl+C, Ctrl+V, экран, мышь, клава и т.д., и т.п. Кстати, у меня и web и SuperApp сегодня сутра работают нормально. Тьфу-тьфу-тьфу.
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 08:30

про пк лет 40 назад похожее говорили )
ну с вариациями )
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 09:01

  v57 написав:про пк лет 40 назад похожее говорили )
ну с вариациями )

40 лет назад? пк? Много кто их видел в те годы?
ВАМ
 
Повідомлень: 197
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 11:22

  v57 написав:про пк лет 40 назад похожее говорили )
ну с вариациями )


за 40 лет вычислительные средства уменьшились но вот экраны только увеличиваются :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 12:30

  mephala написав:за 40 лет вычислительные средства уменьшились но вот экраны только увеличиваются :roll:

Как посмотреть. Скажем так, большие экраны стали по деньгам доступнее. Но вот если говорить о реальном использовании, то не так однозначно. Где-то в нулевых была волна, что стационарный писюк с большим монитором не нужен - и на ноуте всё хорошо видно потому, что он меньше, но ближе к глазам. Потом то же самое про планшеты. Когда смартфоны массово перевалили за 5", а сейчас уже в основном почти 7" - уже и про смартфоны.

Да, 4K 43" "телевизор" с возможностью подключить к нему писюк уже довольно бюджетен. Чего не сказать про требующуюся для комфортной работы с ним квартиру.
moveton
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