Додано: Вів 13 чер, 2023 12:30

mephala написав: за 40 лет вычислительные средства уменьшились но вот экраны только увеличиваются за 40 лет вычислительные средства уменьшились но вот экраны только увеличиваются

Как посмотреть. Скажем так, большие экраны стали по деньгам доступнее. Но вот если говорить о реальном использовании, то не так однозначно. Где-то в нулевых была волна, что стационарный писюк с большим монитором не нужен - и на ноуте всё хорошо видно потому, что он меньше, но ближе к глазам. Потом то же самое про планшеты. Когда смартфоны массово перевалили за 5", а сейчас уже в основном почти 7" - уже и про смартфоны.Да, 4K 43" "телевизор" с возможностью подключить к нему писюк уже довольно бюджетен. Чего не сказать про требующуюся для комфортной работы с ним квартиру.