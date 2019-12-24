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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 чер, 2023 00:09
PC vs Mobile.
Терпеть не могу мелкоэкранные смарты с тыканьями пальцем и обожаю ПК, нормальную клавиатуру, мышь, большой экран. И на улице лично мне Интернет не нужен. Достаточно дешёвого кнопочного телефона. Выхожу из дому уже подготовленный. Меньше шансов получить по голове в подворотне от гопника на родном пролетарском районе и остаться без смарта, без денег на счёте. Но маркетинг (читай развод людей на деньги) всё активнее тулит нам мобильные аппликухи вообще без возможности использовать качественные приложения для ПК или web-версии. Потому приходится юзать Sense SuperApp и ему подобные через BlueStacks на ПК со всеми вытекающими привычными удобствами, как-то Ctrl+C, Ctrl+V, экран, мышь, клава и т.д., и т.п. Кстати, у меня и web и SuperApp сегодня сутра работают нормально. Тьфу-тьфу-тьфу.
Додано: Вів 13 чер, 2023 09:01
Додано: Вів 13 чер, 2023 11:22
Додано: Вів 13 чер, 2023 12:30
Как посмотреть. Скажем так, большие экраны стали по деньгам доступнее. Но вот если говорить о реальном использовании, то не так однозначно. Где-то в нулевых была волна, что стационарный писюк с большим монитором не нужен - и на ноуте всё хорошо видно потому, что он меньше, но ближе к глазам. Потом то же самое про планшеты. Когда смартфоны массово перевалили за 5", а сейчас уже в основном почти 7" - уже и про смартфоны.
Да, 4K 43" "телевизор" с возможностью подключить к нему писюк уже довольно бюджетен. Чего не сказать про требующуюся для комфортной работы с ним квартиру.
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:23
если есть возможность - человек всегда выберет экран с большей диагональю.
просто потому что воспринимать информацию с большого экрана удобнее.
а то что вы перечислили - это поиски баланса между удобством, мобильностью и экономией места. как говорила одна моя знакомая проживающая в однушке - ноут я сложила и спрятала в шкаф а с компом и столом что мне делать когда не нужен?
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:31
Re: Sense Bank
А я просто отказываюсь от сотрудничества с банками, которые не предоставляют услугу интернет-банкинга. Я от банка ожидаю предоставления услуг, а не попыток ломать меня через колено.
Только если этот экран не нужно носить в кармане
Баланс между удобством и мобильностью я ищу в области разделения операций между устройствами.
Додано: Вів 13 чер, 2023 14:01
Re: Sense Bank
З 17.06.2023 новий SWIFT-код SENSUAUKXXX
Старий ALFAUAUKXXX буде діяти до 15.07.2023
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