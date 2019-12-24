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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 839840841842>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 00:09

PC vs Mobile.

Терпеть не могу мелкоэкранные смарты с тыканьями пальцем и обожаю ПК, нормальную клавиатуру, мышь, большой экран. И на улице лично мне Интернет не нужен. Достаточно дешёвого кнопочного телефона. Выхожу из дому уже подготовленный. Меньше шансов получить по голове в подворотне от гопника на родном пролетарском районе и остаться без смарта, без денег на счёте. Но маркетинг (читай развод людей на деньги) всё активнее тулит нам мобильные аппликухи вообще без возможности использовать качественные приложения для ПК или web-версии. Потому приходится юзать Sense SuperApp и ему подобные через BlueStacks на ПК со всеми вытекающими привычными удобствами, как-то Ctrl+C, Ctrl+V, экран, мышь, клава и т.д., и т.п. Кстати, у меня и web и SuperApp сегодня сутра работают нормально. Тьфу-тьфу-тьфу.
ЯНаФоруме
 
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Подякував: 9 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 08:30

про пк лет 40 назад похожее говорили )
ну с вариациями )
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 09:01

  v57 написав:про пк лет 40 назад похожее говорили )
ну с вариациями )

40 лет назад? пк? Много кто их видел в те годы?
ВАМ
 
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Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 11:22

  v57 написав:про пк лет 40 назад похожее говорили )
ну с вариациями )


за 40 лет вычислительные средства уменьшились но вот экраны только увеличиваются :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 12:30

  mephala написав:за 40 лет вычислительные средства уменьшились но вот экраны только увеличиваются :roll:

Как посмотреть. Скажем так, большие экраны стали по деньгам доступнее. Но вот если говорить о реальном использовании, то не так однозначно. Где-то в нулевых была волна, что стационарный писюк с большим монитором не нужен - и на ноуте всё хорошо видно потому, что он меньше, но ближе к глазам. Потом то же самое про планшеты. Когда смартфоны массово перевалили за 5", а сейчас уже в основном почти 7" - уже и про смартфоны.

Да, 4K 43" "телевизор" с возможностью подключить к нему писюк уже довольно бюджетен. Чего не сказать про требующуюся для комфортной работы с ним квартиру.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:23

  moveton написав:Скажем так, большие экраны стали по деньгам доступнее. Но вот если говорить о реальном использовании, то не так однозначно. Где-то в нулевых была волна, что стационарный писюк с большим монитором не нужен - и на ноуте всё хорошо видно потому, что он меньше, но ближе к глазам. Потом то же самое про планшеты. Когда смартфоны массово перевалили за 5", а сейчас уже в основном почти 7" - уже и про смартфоны.


если есть возможность - человек всегда выберет экран с большей диагональю.
просто потому что воспринимать информацию с большого экрана удобнее.
а то что вы перечислили - это поиски баланса между удобством, мобильностью и экономией места. как говорила одна моя знакомая проживающая в однушке - ноут я сложила и спрятала в шкаф а с компом и столом что мне делать когда не нужен?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:31

Re: Sense Bank

  ЯНаФоруме написав:Потому приходится юзать Sense SuperApp и ему подобные через BlueStacks на ПК

А я просто отказываюсь от сотрудничества с банками, которые не предоставляют услугу интернет-банкинга. Я от банка ожидаю предоставления услуг, а не попыток ломать меня через колено.
  mephala написав:если есть возможность - человек всегда выберет экран с большей диагональю.

Только если этот экран не нужно носить в кармане :)
Баланс между удобством и мобильностью я ищу в области разделения операций между устройствами.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 14:01

Re: Sense Bank

З 17.06.2023 новий SWIFT-код SENSUAUKXXX
Старий ALFAUAUKXXX буде діяти до 15.07.2023
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 14:39

Додали дві валютні ОВДП в додатку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 14:15

  greenozon написав:
  otshelnick1 написав:
  greenozon написав:після логіну в Веб ІБ
в чому проблема зайти в додатку? Все працює

платіж по повних реквізитах (СЕП)
ви робили коли небудь із телефона? :)
ну и? - часто.

So What?
flysoulfly
 
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