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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 чер, 2023 14:23
mephala написав:
нові платежі ніколи не роблю на смарті. тільки в дорозі можна карячитись
зараз все життя - Дорога...
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