ЯНаФоруме написав:
И на улице лично мне Интернет не нужен. Достаточно дешёвого кнопочного телефона
. Выхожу из дому уже подготовленный. Меньше шансов получить по голове в подворотне от гопника на родном пролетарском районе и остаться без смарта, без денег
Я раньше тоже так рассуждал.
Но теперь вероятнее вариант: вернулся домой - а дома и нет
Война. - И остался разруливать со своим удобным и многофункциональным кнопочным телефоном
. Небось, дома и документы все остаются, для надьожности и удобства, да?...