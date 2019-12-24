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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 839840841842

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Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 14:23

  mephala написав: нові платежі ніколи не роблю на смарті. тільки в дорозі можна карячитись
зараз все життя - Дорога...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 14:37

  ЯНаФоруме написав:И на улице лично мне Интернет не нужен. Достаточно дешёвого кнопочного телефона. Выхожу из дому уже подготовленный. Меньше шансов получить по голове в подворотне от гопника на родном пролетарском районе и остаться без смарта, без денег
Я раньше тоже так рассуждал.
Но теперь вероятнее вариант: вернулся домой - а дома и нет :( Война. - И остался разруливать со своим удобным и многофункциональным кнопочным телефоном. Небось, дома и документы все остаются, для надьожности и удобства, да?...
flysoulfly
 
Повідомлень: 2254
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Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:16

Re: Sense Bank

ІМХО, питання способу відправки СЕП багато в чому залежить від особистих уподобань. Особисто я досить давно відправляю всі СЕП, окрім одного на місяць, через мобільні додатки і особливих незручностей не відчуваю. І навіть більше того - при відправці СЕП на свій же рахунок в іншому банку додаток мені здається набагато швидшим та зручнішим за ІБ.
ingtrans
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Повідомлень: 3695
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 20:08

  flysoulfly написав:
  ЯНаФоруме написав:И на улице лично мне Интернет не нужен. Достаточно дешёвого кнопочного телефона. Выхожу из дому уже подготовленный. Меньше шансов получить по голове в подворотне от гопника на родном пролетарском районе и остаться без смарта, без денег
Я раньше тоже так рассуждал.
Но теперь вероятнее вариант: вернулся домой - а дома и нет :( Война. - И остался разруливать со своим удобным и многофункциональным кнопочным телефоном. Небось, дома и документы все остаются, для надьожности и удобства, да?...


Да! Разумеется, документы дома. А что мне с ними по магазинам ходить? И работа дома. И тело дома сидит в основном, добро охраняет. Я же пишу: "лично мне…". Я – человек стационарный. Если Вы уезжаете из дома на долго и днями в дороге, то конечно Вам нужно устройство размером поменьше с функционалом побольше. Но не все такие. И других много. Потому считаю, что сервисы должны удовлетворять потребности всех. А тенденция, идущая от маркетинга: загонять всех в мобильный мир. Это развод на деньги, а не забота об удобстве клиента.

Может ли прилететь в дом? Да легко! Тьфу-тьфу-тьфу! Не дай Бог! Надо мной уже скоро полтора года постоянно летает. Война до меня всего 10 км не дошла. Потом развернулась и откатилась. Повезло! Может и на улице прилететь. Дом будет, а тела в нём нет. Тело будет, а дома у него нет. Но это будет уже совсем другая история. Форсмажор, который перевернёт жизнь вверх дном.

То, что я хотел сказать: потребности у клиентов разные. И надо учитывать пожелания разных групп, а не только загонять всех в узкие рамки с неприкрытой целью наживы. Остаются же банки с нормальными web-версиями. Они молодцы! Клиент ориентированные.
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:22

ЯНаФоруме Які банки- молодці? Бо хотілося б знати, коли доведеться тікати з альфи
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:35

  Бекас написав:ЯНаФоруме Які банки- молодці? Бо хотілося б знати, коли доведеться тікати з альфи


Авангард

на сегодня, по крайней мере :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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  #<1 ... 839840841842
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