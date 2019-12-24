Додано: Сер 14 чер, 2023 20:08

flysoulfly написав: ЯНаФоруме написав: И на улице лично мне Интернет не нужен. Достаточно дешёвого кнопочного телефона. Выхожу из дому уже подготовленный. Меньше шансов получить по голове в подворотне от гопника на родном пролетарском районе и остаться без смарта, без денег И на улице лично мне Интернет не нужен. Достаточно дешёвого. Выхожу из дому уже подготовленный. Меньше шансов получить по голове в подворотне от гопника на родном пролетарском районе и остаться без смарта, без денег Я раньше тоже так рассуждал.

Но теперь вероятнее вариант: вернулся домой - а дома и нет Война. - И остался разруливать со своим удобным и многофункциональным кнопочным телефоном. Небось, дома и документы все остаются, для надьожности и удобства, да?... Я раньше тоже так рассуждал.Но теперь вероятнее вариант: вернулся домой - а дома и нетВойна. - И остался разруливать со своим удобным и многофункциональным. Небось, дома и документы все остаются, для надьожности и удобства, да?...

Да! Разумеется, документы дома. А что мне с ними по магазинам ходить? И работа дома. И тело дома сидит в основном, добро охраняет. Я же пишу: "лично мне…". Я – человек стационарный. Если Вы уезжаете из дома на долго и днями в дороге, то конечно Вам нужно устройство размером поменьше с функционалом побольше. Но не все такие. И других много. Потому считаю, что сервисы должны удовлетворять потребности всех. А тенденция, идущая от маркетинга: загонять всех в мобильный мир. Это развод на деньги, а не забота об удобстве клиента.Может ли прилететь в дом? Да легко! Тьфу-тьфу-тьфу! Не дай Бог! Надо мной уже скоро полтора года постоянно летает. Война до меня всего 10 км не дошла. Потом развернулась и откатилась. Повезло! Может и на улице прилететь. Дом будет, а тела в нём нет. Тело будет, а дома у него нет. Но это будет уже совсем другая история. Форсмажор, который перевернёт жизнь вверх дном.То, что я хотел сказать: потребности у клиентов разные. И надо учитывать пожелания разных групп, а не только загонять всех в узкие рамки с неприкрытой целью наживы. Остаются же банки с нормальными web-версиями. Они молодцы! Клиент ориентированные.