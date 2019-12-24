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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 чер, 2023 14:23
Додано: Сер 14 чер, 2023 14:37
Я раньше тоже так рассуждал.
Но теперь вероятнее вариант: вернулся домой - а дома и нет Война. - И остался разруливать со своим удобным и многофункциональным кнопочным телефоном. Небось, дома и документы все остаются, для надьожности и удобства, да?...
Додано: Сер 14 чер, 2023 15:16
Re: Sense Bank
ІМХО, питання способу відправки СЕП багато в чому залежить від особистих уподобань. Особисто я досить давно відправляю всі СЕП, окрім одного на місяць, через мобільні додатки і особливих незручностей не відчуваю. І навіть більше того - при відправці СЕП на свій же рахунок в іншому банку додаток мені здається набагато швидшим та зручнішим за ІБ.
Додано: Сер 14 чер, 2023 20:08
Да! Разумеется, документы дома. А что мне с ними по магазинам ходить? И работа дома. И тело дома сидит в основном, добро охраняет. Я же пишу: "лично мне…". Я – человек стационарный. Если Вы уезжаете из дома на долго и днями в дороге, то конечно Вам нужно устройство размером поменьше с функционалом побольше. Но не все такие. И других много. Потому считаю, что сервисы должны удовлетворять потребности всех. А тенденция, идущая от маркетинга: загонять всех в мобильный мир. Это развод на деньги, а не забота об удобстве клиента.
Может ли прилететь в дом? Да легко! Тьфу-тьфу-тьфу! Не дай Бог! Надо мной уже скоро полтора года постоянно летает. Война до меня всего 10 км не дошла. Потом развернулась и откатилась. Повезло! Может и на улице прилететь. Дом будет, а тела в нём нет. Тело будет, а дома у него нет. Но это будет уже совсем другая история. Форсмажор, который перевернёт жизнь вверх дном.
То, что я хотел сказать: потребности у клиентов разные. И надо учитывать пожелания разных групп, а не только загонять всех в узкие рамки с неприкрытой целью наживы. Остаются же банки с нормальными web-версиями. Они молодцы! Клиент ориентированные.
Додано: Сер 14 чер, 2023 21:22
ЯНаФоруме Які банки- молодці? Бо хотілося б знати, коли доведеться тікати з альфи
Додано: Сер 14 чер, 2023 21:35
Додано: Сер 14 чер, 2023 23:37
Ну, как-то так:
Или...
Здравствуйте, это Bing. Я могу помочь вам найти информацию о веб-версиях клиент-банка для физических лиц в Украине. По результатам поиска, некоторые из украинских банков, которые имеют такие веб-версии, это:
• ПриватБанк
• Банк Пивденный
• КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК
Это не полный список банков, которые имеют веб-версии клиент-банка для физических лиц. Вы можете уточнить свой запрос или посмотреть другие результаты поиска.
Дальше сами...
Додано: Чет 15 чер, 2023 00:19
Re: Sense Bank
І хто вже купив ці ОВДП?
Додано: Чет 15 чер, 2023 00:35
Re: Sense Bank
нащо взагалі той телефон? ходіть до відділень укртелекому коли потрібно зателефонувати кудись... так і кнопочний телефон не відберуть...
якийсь епік фейл із вихвалянням технологій початку 2000
нещодавно думав на скільки користувачі смартфонів отримали можливостей - взяти хоча б можливість сфотографувати документ і роздрукувати скинувши на вайбер або на імейл...
а ви тут розповідаєте нащо той смартфон...
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