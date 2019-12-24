у каждого инструмента - свое использование.
и как раз попытка натягивать сову на глобус - а именно заставить всегда и везде юзать мобайл - вызывает раздражение.
ЗЫ
лично я считаю что в скорм будущем действительно будет только смартфон у пользователя, но пока еще этого не произошло. для этого нужно что бы мощности смарта хватало для всех домашних задач и что бы смарты в одно касание подключались к домашней видеопанели и оболочка операционки с программами имели соответственный интерфейс. как я уже ранее говорил самс в этом направлении движется со своей технологией DEX но пока это только начало. массово этого еще нет.