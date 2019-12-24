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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 840841842843

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Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 00:59

  DmitryZP написав:а ви тут розповідаєте нащо той смартфон...


у каждого инструмента - свое использование.
и как раз попытка натягивать сову на глобус - а именно заставить всегда и везде юзать мобайл - вызывает раздражение.

ЗЫ
лично я считаю что в скорм будущем действительно будет только смартфон у пользователя, но пока еще этого не произошло. для этого нужно что бы мощности смарта хватало для всех домашних задач и что бы смарты в одно касание подключались к домашней видеопанели и оболочка операционки с программами имели соответственный интерфейс. как я уже ранее говорил самс в этом направлении движется со своей технологией DEX но пока это только начало. массово этого еще нет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 02:33

Н-да... С пониманием дело плохо... Короче. Не или-или, а и+и! Нужно и то, и другое! Для мобильных людей - смарт и мобильное приложение. Для стационарных - ПК и версия для ПК или веб. Не надо развивать одно в ущерб другому. И уж тем более портить работающее не доработав новое. Просто напомнил любителям ПК, что мобильные приложения в основном нормально работают под эмуляторами. И это хорошо, когда нет выбора, или есть сила привычки. Кстати, есть у меня смарт. Пользуюсь, когда нужен он и только он. :lol: Выхожу из флуда.
ЯНаФоруме
 
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  #<1 ... 840841842843
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