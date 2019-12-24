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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 840841842843 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.7 5 73 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 7 2- Погане. Некомпетентне. 7% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 12 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 29 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 27% 20 Всього голосів : 73 Додано: Чет 15 чер, 2023 00:59 DmitryZP написав: а ви тут розповідаєте нащо той смартфон... а ви тут розповідаєте нащо той смартфон...



у каждого инструмента - свое использование.

и как раз попытка натягивать сову на глобус - а именно заставить всегда и везде юзать мобайл - вызывает раздражение.



ЗЫ

лично я считаю что в скорм будущем действительно будет только смартфон у пользователя, но пока еще этого не произошло. для этого нужно что бы мощности смарта хватало для всех домашних задач и что бы смарты в одно касание подключались к домашней видеопанели и оболочка операционки с программами имели соответственный интерфейс. как я уже ранее говорил самс в этом направлении движется со своей технологией DEX но пока это только начало. массово этого еще нет. у каждого инструмента - свое использование.и как раз попытка натягивать сову на глобус - а именно заставить всегда и везде юзать мобайл - вызывает раздражение.ЗЫлично я считаю что в скорм будущем действительно будет только смартфон у пользователя, но пока еще этого не произошло. для этого нужно что бы мощности смарта хватало для всех домашних задач и что бы смарты в одно касание подключались к домашней видеопанели и оболочка операционки с программами имели соответственный интерфейс. как я уже ранее говорил самс в этом направлении движется со своей технологией DEX но пока это только начало. массово этого еще нет. mephala Повідомлень: 8335 З нами з: 07.04.14 Подякував: 274 раз. Подякували: 939 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 02:33 Выхожу из флуда. Н-да... С пониманием дело плохо... Короче. Не или-или, а и+и! Нужно и то, и другое! Для мобильных людей - смарт и мобильное приложение. Для стационарных - ПК и версия для ПК или веб. Не надо развивать одно в ущерб другому. И уж тем более портить работающее не доработав новое. Просто напомнил любителям ПК, что мобильные приложения в основном нормально работают под эмуляторами. И это хорошо, когда нет выбора, или есть сила привычки. Кстати, есть у меня смарт. Пользуюсь, когда нужен он и только он.Выхожу из флуда. ЯНаФоруме Повідомлень: 94 З нами з: 15.01.15 Подякував: 9 раз. Подякували: 29 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 13:07 DmitryZP написав: нащо взагалі той телефон? ходіть до відділень укртелекому коли потрібно зателефонувати кудись... нащо взагалі той телефон? ходіть до відділень укртелекому коли потрібно зателефонувати кудись...



Потрібно пропонувати товар:

1. Яким кожен ЗГОДЕН користуватись.

2. Яким скрізь МОЖНА користуватись.

3. Яким зручно користуватись.

4. Який не обмежений у використаннні іншою стороною прямо зараз, чи через рік/два/три.

5. Який не перетвориться на цеглину.

6. Безпечна платформа.



В іншому разі ви:

- відсікаєте більшість пенсіонерів,

- відсікаєте будинки чи місцевості де мобільний зв'язок відсутній або дуже поганий,

- відсікаєте тих, кому не зручно користуватись мобільним додатком,

- відсікаєте власників старих смартфонів,

- відсікаєте користувачів, які не впевнені в безпеці смартфонів.



1. Не всі згодні користуватись смартом - це так.

7 родичів пенсіонерів - у 5 кнопочні, у 2 смарти (1 користується лише для дзвінків, 1 дуже обмежено як смарт, за підказками молодших родичів).

І той проджект влади про безкоштовні смарти для пенсіонерів - ну не зайшов би, м'яко кажучи.

Гадаю частина віддала б смарт дітям/онукам, частина просто б не користувалась, частина користувалась лише для дзвінків, і лише менша частина як смарт і лише з постійними підказками дітей/онуків.

Тобто проджект смарти для пенсіонерів - це приблизно як барабани у київські бомбосховища...Гроші на вітер.

Але і серед молодших є категорія, які лише за кнопочні, з тих чи інших причин (невелика, але все ж).



2. Не скрізь можна користуватись.

В селах зв'язку може не бути або взагалі, або відсутній у погану погоду (дощ, снігопад, сильний вітер).

Та що села,

навіть в деяких будинках столиці проблеми з тим чи іншим оператором, зв'язку або немає, або потрібно кудись ходити у пошуках зв'язку, на коридор, на інший поверх, чи інший бік будинку.

Приклад, заходжу у відділення приват банку - нема зв'язку, навіть біля вікна (перший поверх нового житлового будинку) і я розумію, що і в сусідніх квартирах нема зв'язку. І треба десь виходити шукати сигнал.

Зв'язок можуть обмежувати до 2G або взагалі вимикати.

Вимкнули світло, оператор порізав швидкість до 2G - все, нічого не зробиш (і ще добре якщо до 2G, було таке, що взагалі нема зв'язку).



3. Яким зручно користуватись.

Якщо не зручно/глючить/тощо, тоді користувач голосуватиме за версії з веб-інтерфейсом для РС.



4. Може бути обмежений у використаннні розробником чи іншою стороною.

Наприклад, колись купили смарт, андроїд 5, який підтримувався у свій час (чи 6, 7, 8, 9 - виберіть потрібне), ОС більше не оновлюється (або оновлюється, але смарт перетворюється на гальмо і краще вже не оновлюватись), а далі розробник додатку припинив надавати послуги для цієї версії ОС.

Заради чого я маю міняти смарт, якщо він мене влаштовує? Заради примх розробника додатку?



5. Який не перетвориться на цеглину.

Приклади, смарт впав з висоти 20см на стіл, перетворився на цеглину, візуально все абсолютно ціле, навіть без подряпин, але цеглина.

Інший приклад, читаю відгуки користувачів різних смартів - прилетіло якесь оновлення, смарт цеглина.

Якщо на гарантії, може зависнути у сірвісі на тижні, якщо не на гарантії, пошук нового смарта.



6. Безпечна платформа. На РС я використовую платний VPN і платний антивірус, і т.д. і т.п. І я впевнений якщо не на 100%, то на 99%.

На андроїд, я не впевнений, що там вже нема вірусів прямо з коробки, в прошивці чи в додатках виробника, чи в додатках сторонніх розробників.

Тим більше, не впевнений, коли додатки встановлюються і навіть якщо просто оновлюються, що там прилітає в тих оновленнях, з вірусами а-ля Пєтя, чи без.

Тим більше, що є способи зламу, коли ви ніколи навіть не здагадаєтесь, що зламані, і зловмисники будуть бачити всю інформацію, фото, дзвінки, зображення на екрані, відвідані сайти тощо. Антивіруси, як розумію, на андроїд не захищають.

Яблукофон не пропонувати, знов, таки, щоб користуватись безпечно, я маю купувати яблуко, серйозно? Потрібно пропонувати товар:1. Яким кожен ЗГОДЕН користуватись.2. Яким скрізь МОЖНА користуватись.3. Яким зручно користуватись.4. Який не обмежений у використаннні іншою стороною прямо зараз, чи через рік/два/три.5. Який не перетвориться на цеглину.6. Безпечна платформа.В іншому разі ви:- відсікаєте більшість пенсіонерів,- відсікаєте будинки чи місцевості де мобільний зв'язок відсутній або дуже поганий,- відсікаєте тих, кому не зручно користуватись мобільним додатком,- відсікаєте власників старих смартфонів,- відсікаєте користувачів, які не впевнені в безпеці смартфонів.1. Не всі згодні користуватись смартом - це так.7 родичів пенсіонерів - у 5 кнопочні, у 2 смарти (1 користується лише для дзвінків, 1 дуже обмежено як смарт, за підказками молодших родичів).І той проджект влади про безкоштовні смарти для пенсіонерів - ну не зайшов би, м'яко кажучи.Гадаю частина віддала б смарт дітям/онукам, частина просто б не користувалась, частина користувалась лише для дзвінків, і лише менша частина як смарт і лише з постійними підказками дітей/онуків.Тобто проджект смарти для пенсіонерів - це приблизно як барабани у київські бомбосховища...Гроші на вітер.Але і серед молодших є категорія, які лише за кнопочні, з тих чи інших причин (невелика, але все ж).2. Не скрізь можна користуватись.В селах зв'язку може не бути або взагалі, або відсутній у погану погоду (дощ, снігопад, сильний вітер).Та що села,навіть в деяких будинках столиці проблеми з тим чи іншим оператором, зв'язку або немає, або потрібно кудись ходити у пошуках зв'язку, на коридор, на інший поверх, чи інший бік будинку.Приклад, заходжу у відділення приват банку - нема зв'язку, навіть біля вікна (перший поверх нового житлового будинку) і я розумію, що і в сусідніх квартирах нема зв'язку. І треба десь виходити шукати сигнал.Зв'язок можуть обмежувати до 2G або взагалі вимикати.Вимкнули світло, оператор порізав швидкість до 2G - все, нічого не зробиш (і ще добре якщо до 2G, було таке, що взагалі нема зв'язку).3. Яким зручно користуватись.Якщо не зручно/глючить/тощо, тоді користувач голосуватиме за версії з веб-інтерфейсом для РС.4. Може бути обмежений у використаннні розробником чи іншою стороною.Наприклад, колись купили смарт, андроїд 5, який підтримувався у свій час (чи 6, 7, 8, 9 - виберіть потрібне), ОС більше не оновлюється (або оновлюється, але смарт перетворюється на гальмо і краще вже не оновлюватись), а далі розробник додатку припинив надавати послуги для цієї версії ОС.Заради чого я маю міняти смарт, якщо він мене влаштовує? Заради примх розробника додатку?5. Який не перетвориться на цеглину.Приклади, смарт впав з висоти 20см на стіл, перетворився на цеглину, візуально все абсолютно ціле, навіть без подряпин, але цеглина.Інший приклад, читаю відгуки користувачів різних смартів - прилетіло якесь оновлення, смарт цеглина.Якщо на гарантії, може зависнути у сірвісі на тижні, якщо не на гарантії, пошук нового смарта.6. Безпечна платформа. На РС я використовую платний VPN і платний антивірус, і т.д. і т.п. І я впевнений якщо не на 100%, то на 99%.На андроїд, я не впевнений, що там вже нема вірусів прямо з коробки, в прошивці чи в додатках виробника, чи в додатках сторонніх розробників.Тим більше, не впевнений, коли додатки встановлюються і навіть якщо просто оновлюються, що там прилітає в тих оновленнях, з вірусами а-ля Пєтя, чи без.Тим більше, що є способи зламу, коли ви ніколи навіть не здагадаєтесь, що зламані, і зловмисники будуть бачити всю інформацію, фото, дзвінки, зображення на екрані, відвідані сайти тощо. Антивіруси, як розумію, на андроїд не захищають.Яблукофон не пропонувати, знов, таки, щоб користуватись безпечно, я маю купувати яблуко, серйозно? 10/9/9 Повідомлень: 491 З нами з: 10.09.09 Подякував: 104 раз. Подякували: 154 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 13:39 10/9/9

Почти со всем согласен, но хочу обратить внимание на пару деталей.

10/9/9 написав: Потрібно пропонувати товар:

1. Яким кожен ЗГОДЕН користуватись.

2. Яким скрізь МОЖНА користуватись. Потрібно пропонувати товар:1. Яким кожен ЗГОДЕН користуватись.2. Яким скрізь МОЖНА користуватись.

Не надо каждый и везде. Вполне можно предлагать разные товары для клиентов с разными предпочтениями. Именно в том и заключается уважение к клиенту, что в нем видят личность, а не биомассу. Для одних мобильная версия, а для других веб. Все довольны, кроме тех, кому очень хочется обратить абсолютно всех в свою веру.



К вопросу безопасности добавлю, что при использовании веб версии с подтверждением по телефону, разнесение управляющего и контрольного канала требует от злоумышленника взлома сразу двух устройств вместо одного. А еще я ни разу не слышал, чтобы кто-то потерял десктоп



Ну и на последок добавлю, что обычно деньги у людей появляются с возрастом, но с тем же возрастом приходит и консерватизм. В совершенно бездумной гонке за прогрессом, независимо от полезности конкретных его проявлений, банки рискуют потерять самую состоятельную часть клиентов. Почти со всем согласен, но хочу обратить внимание на пару деталей.Не надо каждый и везде. Вполне можно предлагать разные товары для клиентов с разными предпочтениями. Именно в том и заключается уважение к клиенту, что в нем видят личность, а не биомассу. Для одних мобильная версия, а для других веб. Все довольны, кроме тех, кому очень хочется обратить абсолютно всех в свою веру.К вопросу безопасности добавлю, что при использовании веб версии с подтверждением по телефону, разнесение управляющего и контрольного канала требует от злоумышленника взлома сразу двух устройств вместо одного. А еще я ни разу не слышал, чтобы кто-то потерял десктопНу и на последок добавлю, что обычно деньги у людей появляются с возрастом, но с тем же возрастом приходит и консерватизм. В совершенно бездумной гонке за прогрессом, независимо от полезности конкретных его проявлений, банки рискуют потерять самую состоятельную часть клиентов. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 6974 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5893 раз. Подякували: 19142 раз. Профіль 93 49 33 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 13:45 Сибарит написав: Почти со всем согласен, но хочу обратить внимание на пару деталей.

Почти со всем согласен, но хочу обратить внимание на пару деталей.

Згоден з цими уточненнями.

Так само це уявляю. Згоден з цими уточненнями.Так само це уявляю. 10/9/9 Повідомлень: 491 З нами з: 10.09.09 Подякував: 104 раз. Подякували: 154 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 чер, 2023 14:22 я, как и многие, тоже не понимаю, почему Сенс упорно продвигает мобильное приложение и полностью забил на интернет-банкинг (который постоянно глючит - "Упс, что-то пошло не так. Попробуйте позже"). Более того, при общении с поддержкой банка, пришло понимание, что интернет-банкинг для Сенса - где-то на 100-м месте по приоритетности. maniachello Повідомлень: 254 З нами з: 25.03.08 Подякував: 66 раз. Подякували: 36 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 840841842843 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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