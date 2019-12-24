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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 840841842843

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Sense Bank 3.7 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
20
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 00:59

  DmitryZP написав:а ви тут розповідаєте нащо той смартфон...


у каждого инструмента - свое использование.
и как раз попытка натягивать сову на глобус - а именно заставить всегда и везде юзать мобайл - вызывает раздражение.

ЗЫ
лично я считаю что в скорм будущем действительно будет только смартфон у пользователя, но пока еще этого не произошло. для этого нужно что бы мощности смарта хватало для всех домашних задач и что бы смарты в одно касание подключались к домашней видеопанели и оболочка операционки с программами имели соответственный интерфейс. как я уже ранее говорил самс в этом направлении движется со своей технологией DEX но пока это только начало. массово этого еще нет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 02:33

Н-да... С пониманием дело плохо... Короче. Не или-или, а и+и! Нужно и то, и другое! Для мобильных людей - смарт и мобильное приложение. Для стационарных - ПК и версия для ПК или веб. Не надо развивать одно в ущерб другому. И уж тем более портить работающее не доработав новое. Просто напомнил любителям ПК, что мобильные приложения в основном нормально работают под эмуляторами. И это хорошо, когда нет выбора, или есть сила привычки. Кстати, есть у меня смарт. Пользуюсь, когда нужен он и только он. :lol: Выхожу из флуда.
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 13:07

  DmitryZP написав:нащо взагалі той телефон? ходіть до відділень укртелекому коли потрібно зателефонувати кудись...


Потрібно пропонувати товар:
1. Яким кожен ЗГОДЕН користуватись.
2. Яким скрізь МОЖНА користуватись.
3. Яким зручно користуватись.
4. Який не обмежений у використаннні іншою стороною прямо зараз, чи через рік/два/три.
5. Який не перетвориться на цеглину.
6. Безпечна платформа.

В іншому разі ви:
- відсікаєте більшість пенсіонерів,
- відсікаєте будинки чи місцевості де мобільний зв'язок відсутній або дуже поганий,
- відсікаєте тих, кому не зручно користуватись мобільним додатком,
- відсікаєте власників старих смартфонів,
- відсікаєте користувачів, які не впевнені в безпеці смартфонів.

1. Не всі згодні користуватись смартом - це так.
7 родичів пенсіонерів - у 5 кнопочні, у 2 смарти (1 користується лише для дзвінків, 1 дуже обмежено як смарт, за підказками молодших родичів).
І той проджект влади про безкоштовні смарти для пенсіонерів - ну не зайшов би, м'яко кажучи.
Гадаю частина віддала б смарт дітям/онукам, частина просто б не користувалась, частина користувалась лише для дзвінків, і лише менша частина як смарт і лише з постійними підказками дітей/онуків.
Тобто проджект смарти для пенсіонерів - це приблизно як барабани у київські бомбосховища...Гроші на вітер.
Але і серед молодших є категорія, які лише за кнопочні, з тих чи інших причин (невелика, але все ж).

2. Не скрізь можна користуватись.
В селах зв'язку може не бути або взагалі, або відсутній у погану погоду (дощ, снігопад, сильний вітер).
Та що села,
навіть в деяких будинках столиці проблеми з тим чи іншим оператором, зв'язку або немає, або потрібно кудись ходити у пошуках зв'язку, на коридор, на інший поверх, чи інший бік будинку.
Приклад, заходжу у відділення приват банку - нема зв'язку, навіть біля вікна (перший поверх нового житлового будинку) і я розумію, що і в сусідніх квартирах нема зв'язку. І треба десь виходити шукати сигнал.
Зв'язок можуть обмежувати до 2G або взагалі вимикати.
Вимкнули світло, оператор порізав швидкість до 2G - все, нічого не зробиш (і ще добре якщо до 2G, було таке, що взагалі нема зв'язку).

3. Яким зручно користуватись.
Якщо не зручно/глючить/тощо, тоді користувач голосуватиме за версії з веб-інтерфейсом для РС.

4. Може бути обмежений у використаннні розробником чи іншою стороною.
Наприклад, колись купили смарт, андроїд 5, який підтримувався у свій час (чи 6, 7, 8, 9 - виберіть потрібне), ОС більше не оновлюється (або оновлюється, але смарт перетворюється на гальмо і краще вже не оновлюватись), а далі розробник додатку припинив надавати послуги для цієї версії ОС.
Заради чого я маю міняти смарт, якщо він мене влаштовує? Заради примх розробника додатку?

5. Який не перетвориться на цеглину.
Приклади, смарт впав з висоти 20см на стіл, перетворився на цеглину, візуально все абсолютно ціле, навіть без подряпин, але цеглина.
Інший приклад, читаю відгуки користувачів різних смартів - прилетіло якесь оновлення, смарт цеглина.
Якщо на гарантії, може зависнути у сірвісі на тижні, якщо не на гарантії, пошук нового смарта.

6. Безпечна платформа. На РС я використовую платний VPN і платний антивірус, і т.д. і т.п. І я впевнений якщо не на 100%, то на 99%.
На андроїд, я не впевнений, що там вже нема вірусів прямо з коробки, в прошивці чи в додатках виробника, чи в додатках сторонніх розробників.
Тим більше, не впевнений, коли додатки встановлюються і навіть якщо просто оновлюються, що там прилітає в тих оновленнях, з вірусами а-ля Пєтя, чи без.
Тим більше, що є способи зламу, коли ви ніколи навіть не здагадаєтесь, що зламані, і зловмисники будуть бачити всю інформацію, фото, дзвінки, зображення на екрані, відвідані сайти тощо. Антивіруси, як розумію, на андроїд не захищають.
Яблукофон не пропонувати, знов, таки, щоб користуватись безпечно, я маю купувати яблуко, серйозно?
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 13:39

10/9/9
Почти со всем согласен, но хочу обратить внимание на пару деталей.
  10/9/9 написав:Потрібно пропонувати товар:
1. Яким кожен ЗГОДЕН користуватись.
2. Яким скрізь МОЖНА користуватись.

Не надо каждый и везде. Вполне можно предлагать разные товары для клиентов с разными предпочтениями. Именно в том и заключается уважение к клиенту, что в нем видят личность, а не биомассу. Для одних мобильная версия, а для других веб. Все довольны, кроме тех, кому очень хочется обратить абсолютно всех в свою веру.

К вопросу безопасности добавлю, что при использовании веб версии с подтверждением по телефону, разнесение управляющего и контрольного канала требует от злоумышленника взлома сразу двух устройств вместо одного. А еще я ни разу не слышал, чтобы кто-то потерял десктоп :)

Ну и на последок добавлю, что обычно деньги у людей появляются с возрастом, но с тем же возрастом приходит и консерватизм. В совершенно бездумной гонке за прогрессом, независимо от полезности конкретных его проявлений, банки рискуют потерять самую состоятельную часть клиентов.
Сибарит
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 13:45

  Сибарит написав:Почти со всем согласен, но хочу обратить внимание на пару деталей.

Згоден з цими уточненнями.
Так само це уявляю.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 14:22

я, как и многие, тоже не понимаю, почему Сенс упорно продвигает мобильное приложение и полностью забил на интернет-банкинг (при этом мобильное приложение постоянно глючит - "Упс, что-то пошло не так. Попробуйте позже"). Более того, при общении с поддержкой банка, пришло понимание, что интернет-банкинг для Сенса - где-то на 100-м месте по приоритетности.
Востаннє редагувалось maniachello в Чет 15 чер, 2023 15:52, всього редагувалось 1 раз.
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 14:55

maniachello
абсолютно різні продукти, відповідно треба дві команди розробників, тестувальників, підтримку і тд ітп

інші банки мабуть мають спільне щось між веб і додатком тому їм не важко підтримувати
але тренд такий що все більше банків відправляє Веб ІБ "на пенсію" - АБанк, Рада ітд і тп
шкода
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 16:00

  greenozon написав:maniachello
абсолютно різні продукти, відповідно треба дві команди розробників, тестувальників, підтримку і тд ітп

інші банки мабуть мають спільне щось між веб і додатком тому їм не важко підтримувати
але тренд такий що все більше банків відправляє Веб ІБ "на пенсію" - АБанк, Рада ітд і тп
шкода

Райф - норм справляється, і не малює собі СуперАппп
Навіть Каповаї (ТАС, Юнекс, Рояль) підтримують дві версії
Кредо, Агріколь, Восток, Сібас, Альянс, Циган... Та всііі :)
Тільки #зеленелайно і його клони та Алка не в змозі працювати з веб-ІБ :D :P :P
Amethyst
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