Додано: Чет 15 чер, 2023 13:07

DmitryZP написав: нащо взагалі той телефон? ходіть до відділень укртелекому коли потрібно зателефонувати кудись... нащо взагалі той телефон? ходіть до відділень укртелекому коли потрібно зателефонувати кудись...

Потрібно пропонувати товар:1. Яким кожен ЗГОДЕН користуватись.2. Яким скрізь МОЖНА користуватись.3. Яким зручно користуватись.4. Який не обмежений у використаннні іншою стороною прямо зараз, чи через рік/два/три.5. Який не перетвориться на цеглину.6. Безпечна платформа.В іншому разі ви:- відсікаєте більшість пенсіонерів,- відсікаєте будинки чи місцевості де мобільний зв'язок відсутній або дуже поганий,- відсікаєте тих, кому не зручно користуватись мобільним додатком,- відсікаєте власників старих смартфонів,- відсікаєте користувачів, які не впевнені в безпеці смартфонів.1. Не всі згодні користуватись смартом - це так.7 родичів пенсіонерів - у 5 кнопочні, у 2 смарти (1 користується лише для дзвінків, 1 дуже обмежено як смарт, за підказками молодших родичів).І той проджект влади про безкоштовні смарти для пенсіонерів - ну не зайшов би, м'яко кажучи.Гадаю частина віддала б смарт дітям/онукам, частина просто б не користувалась, частина користувалась лише для дзвінків, і лише менша частина як смарт і лише з постійними підказками дітей/онуків.Тобто проджект смарти для пенсіонерів - це приблизно як барабани у київські бомбосховища...Гроші на вітер.Але і серед молодших є категорія, які лише за кнопочні, з тих чи інших причин (невелика, але все ж).2. Не скрізь можна користуватись.В селах зв'язку може не бути або взагалі, або відсутній у погану погоду (дощ, снігопад, сильний вітер).Та що села,навіть в деяких будинках столиці проблеми з тим чи іншим оператором, зв'язку або немає, або потрібно кудись ходити у пошуках зв'язку, на коридор, на інший поверх, чи інший бік будинку.Приклад, заходжу у відділення приват банку - нема зв'язку, навіть біля вікна (перший поверх нового житлового будинку) і я розумію, що і в сусідніх квартирах нема зв'язку. І треба десь виходити шукати сигнал.Зв'язок можуть обмежувати до 2G або взагалі вимикати.Вимкнули світло, оператор порізав швидкість до 2G - все, нічого не зробиш (і ще добре якщо до 2G, було таке, що взагалі нема зв'язку).3. Яким зручно користуватись.Якщо не зручно/глючить/тощо, тоді користувач голосуватиме за версії з веб-інтерфейсом для РС.4. Може бути обмежений у використаннні розробником чи іншою стороною.Наприклад, колись купили смарт, андроїд 5, який підтримувався у свій час (чи 6, 7, 8, 9 - виберіть потрібне), ОС більше не оновлюється (або оновлюється, але смарт перетворюється на гальмо і краще вже не оновлюватись), а далі розробник додатку припинив надавати послуги для цієї версії ОС.Заради чого я маю міняти смарт, якщо він мене влаштовує? Заради примх розробника додатку?5. Який не перетвориться на цеглину.Приклади, смарт впав з висоти 20см на стіл, перетворився на цеглину, візуально все абсолютно ціле, навіть без подряпин, але цеглина.Інший приклад, читаю відгуки користувачів різних смартів - прилетіло якесь оновлення, смарт цеглина.Якщо на гарантії, може зависнути у сірвісі на тижні, якщо не на гарантії, пошук нового смарта.6. Безпечна платформа. На РС я використовую платний VPN і платний антивірус, і т.д. і т.п. І я впевнений якщо не на 100%, то на 99%.На андроїд, я не впевнений, що там вже нема вірусів прямо з коробки, в прошивці чи в додатках виробника, чи в додатках сторонніх розробників.Тим більше, не впевнений, коли додатки встановлюються і навіть якщо просто оновлюються, що там прилітає в тих оновленнях, з вірусами а-ля Пєтя, чи без.Тим більше, що є способи зламу, коли ви ніколи навіть не здагадаєтесь, що зламані, і зловмисники будуть бачити всю інформацію, фото, дзвінки, зображення на екрані, відвідані сайти тощо. Антивіруси, як розумію, на андроїд не захищають.Яблукофон не пропонувати, знов, таки, щоб користуватись безпечно, я маю купувати яблуко, серйозно?