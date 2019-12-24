Amethyst
Може я не зрозумів. У Приват немає ІБ?
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Додано: Чет 15 чер, 2023 16:10
Додано: Чет 15 чер, 2023 16:18
Amethyst З А-банк зрозуміло, у monobank з самого початку була така концепція, а про Приват так і не зрозумів. Ви говорите про те, що Приват відмовляється від ІБ, або тільки про те, що мобільний додаток не підтримує всю функціональність ІБ? Якщо друге, то, ІМХО, це далеко не те ж саме, що перше.
Додано: Чет 15 чер, 2023 16:34
справжній епікфейл - це коли вважаєш що самий розуний і знаєш, що кому потрібно, більше ніж вони самі знають. ще й при цьому намагаються когось переконати (а місцями і переламати через коліно). якщо ви щось робите якимось чином, то це зовсім не означає, що хтось інший мав би так робити.
ці технології 2000х ще вас переживуть... у вас не викликає ж подиву, що ноути і пк, і монітори досі виробляють, і ніхто не збирається припиняти їх виробництво ні в найблиючому майбутньому, ні в трохи віддаленому? янічого, станете трохи старшим (чи подорослішаєте), з часом все зрозумієте. чому всі люди різні і мають право сами вирішувати, що їм і як їм до вподоби. і за що вони готові платити свої гроші. а не як вирішив "хтось".
Додано: Чет 15 чер, 2023 17:21
Re: Sense Bank
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