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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 842843844845>

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Sense Bank 3.7 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
20
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 16:09

Amethyst
Може я не зрозумів. У Приват немає ІБ?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 16:10

  ingtrans написав:Amethyst
Може я не зрозумів. У Приват немає ІБ?

веб-ІБ у Привата мігрує на застосунок, причому частково-калічно
ааа А-банка відмовиласть взагалі від нього, а Моня - і не починав, бо зразу сказав, що він тільки для тіктокерів :wink:
СуперАпп теж все пробує втулити геймерпад у застосунок 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 16:18

Amethyst З А-банк зрозуміло, у monobank з самого початку була така концепція, а про Приват так і не зрозумів. Ви говорите про те, що Приват відмовляється від ІБ, або тільки про те, що мобільний додаток не підтримує всю функціональність ІБ? Якщо друге, то, ІМХО, це далеко не те ж саме, що перше.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 16:34

  DmitryZP написав:
  ЯНаФоруме написав:И на улице лично мне Интернет не нужен. Достаточно дешёвого кнопочного телефона.


нащо взагалі той телефон? ходіть до відділень укртелекому коли потрібно зателефонувати кудись... так і кнопочний телефон не відберуть...

якийсь епік фейл із вихвалянням технологій початку 2000

нещодавно думав на скільки користувачі смартфонів отримали можливостей - взяти хоча б можливість сфотографувати документ і роздрукувати скинувши на вайбер або на імейл...

а ви тут розповідаєте нащо той смартфон...


справжній епікфейл - це коли вважаєш що самий розуний і знаєш, що кому потрібно, більше ніж вони самі знають. ще й при цьому намагаються когось переконати (а місцями і переламати через коліно). якщо ви щось робите якимось чином, то це зовсім не означає, що хтось інший мав би так робити.
ці технології 2000х ще вас переживуть... у вас не викликає ж подиву, що ноути і пк, і монітори досі виробляють, і ніхто не збирається припиняти їх виробництво ні в найблиючому майбутньому, ні в трохи віддаленому? янічого, станете трохи старшим (чи подорослішаєте), з часом все зрозумієте. чому всі люди різні і мають право сами вирішувати, що їм і як їм до вподоби. і за що вони готові платити свої гроші. а не як вирішив "хтось".
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:21

Re: Sense Bank

  ingtrans написав:у monobank
є вебкабінет для фоп та нпд. поки не зник у інших банків, залишається шанс, що з'явиться для фізосіб.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:22

у кого-то есть инфа, тут с понедельника не опустят ли депоставки :?:
и не ухудшат ли условия, типа пополнения :?:

...может сегодня последний день успеть :shock:
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 16 чер, 2023 12:47, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:41

Это у меня одной переводы между своими счетами, картами и депозитами не хотят проходить или это я на пересменку попала? :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:43

Re: Sense Bank

🏦 Президент нарешті підписав наш законопроект про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками № 9107-1.

🗓️ Він вступає в силу через день після опублікування, тобто вже на цьому тижні. А далі НБУ зобовʼязаний розпочати процедуру націоналізації одного банка, тобто екс-Альфи.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:44

https://biz.censor.net/news/3425082/zel ... ku_rosiyan
jjjj75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:52

Re: Sense Bank

В мене на смартфоні додаток Сенс вже не працює."Щось пішло не так".
IDAN
 
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