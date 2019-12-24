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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:57
IDAN
попустило вроде, проверяйте
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:57
так все як завжди. працює але не з першого разу.
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mephala
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:18
IDAN написав:
🏦 Президент нарешті підписав наш законопроект про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками № 9107-1.
🗓️ Він вступає в силу через день після опублікування, тобто вже на цьому тижні. А далі НБУ зобовʼязаний розпочати процедуру націоналізації одного банка, тобто екс-Альфи.
Опубликуют скорее всего завтра, это как туз из рукава, на выходных ещё попытаются поторговаться, ну а с понедельника (вторника) уже начнут, если не договорятся
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Кассандра
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- Подякували: 201 раз.
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