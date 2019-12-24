Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:57
IDAN
попустило вроде, проверяйте
Кассандра
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:57
так все як завжди. працює але не з першого разу.
mephala
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:18
IDAN написав:
🏦 Президент нарешті підписав наш законопроект про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками № 9107-1.
🗓️ Він вступає в силу через день після опублікування, тобто вже на цьому тижні. А далі НБУ зобовʼязаний розпочати процедуру націоналізації одного банка, тобто екс-Альфи.
Опубликуют скорее всего завтра, это как туз из рукава, на выходных ещё попытаются поторговаться, ну а с понедельника (вторника) уже начнут, если не договорятся
Кассандра
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:38
Интересно,в магазинах на кассе расплатиться картой Сенс можно? Кто платил за последний час отпишитесь.
IDAN
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:50
IDAN оплатити можна на касі, так
vililit
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:22
vililit написав: IDAN
оплатити можна на касі, так
Дякую.
IDAN
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Додано: Суб 17 чер, 2023 18:26
а где бесплатную толкалку на время пересменки заюзать?
Прокредит, смотрю, тоже %% влепили,
Агропросперис всегда был
только ПУМБ, получается, остается?
ха-ха, еще аккорд
и Правекс 2 раза в месяц
остальное шобло
, конечно
будем ждать быстрой пересменки
cohan
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Додано: Суб 17 чер, 2023 19:15
cohan Бобёр?
Amid
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Додано: Суб 17 чер, 2023 19:40
Подскажите, в приложении настойчиво предлагает актуализировать данные. Но.. Попасть в отделение пока возможности нет, а через Дию актуализация не проходит, т.к. насколько я понял внутренний паспорт книжечка. Есть ли еще варианты удаленной актуализации?
igor717
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