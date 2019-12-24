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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 842843844845

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Sense Bank 3.7 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
20
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:57

IDAN попустило вроде, проверяйте :)
Кассандра
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Повідомлень: 1380
З нами з: 04.12.12
Подякував: 23 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:57

Re: Sense Bank

так все як завжди. працює але не з першого разу.
mephala
 
Повідомлень: 8347
З нами з: 07.04.14
Подякував: 274 раз.
Подякували: 940 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:18

  IDAN написав:🏦 Президент нарешті підписав наш законопроект про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками № 9107-1.

🗓️ Він вступає в силу через день після опублікування, тобто вже на цьому тижні. А далі НБУ зобовʼязаний розпочати процедуру націоналізації одного банка, тобто екс-Альфи.

Опубликуют скорее всего завтра, это как туз из рукава, на выходных ещё попытаются поторговаться, ну а с понедельника (вторника) уже начнут, если не договорятся 8)
Кассандра
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Повідомлень: 1380
З нами з: 04.12.12
Подякував: 23 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:38

Re: Sense Bank

Интересно,в магазинах на кассе расплатиться картой Сенс можно? Кто платил за последний час отпишитесь.
IDAN
 
Повідомлень: 235
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Подякував: 18 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:50

IDAN
оплатити можна на касі, так
vililit
 
Повідомлень: 89
З нами з: 15.12.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:22

  vililit написав:IDAN
оплатити можна на касі, так

Дякую.
IDAN
 
Повідомлень: 235
З нами з: 01.03.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 18:26

Re: Sense Bank

а где бесплатную толкалку на время пересменки заюзать?

Прокредит, смотрю, тоже %% влепили,
Агропросперис всегда был

только ПУМБ, получается, остается?

ха-ха, еще аккорд :mrgreen:
и Правекс 2 раза в месяц

остальное шобло, конечно

будем ждать быстрой пересменки
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 19:15

cohan
Бобёр?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 19:40

Re: Sense Bank

Подскажите, в приложении настойчиво предлагает актуализировать данные. Но.. Попасть в отделение пока возможности нет, а через Дию актуализация не проходит, т.к. насколько я понял внутренний паспорт книжечка. Есть ли еще варианты удаленной актуализации?
igor717
 
Повідомлень: 48
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