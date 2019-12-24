До Фаст кард можливо відкрити допку?
Є сенс (вибачаюсь за тавтологію ) у відкритті поточного валютного рахунку?
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Додано: Суб 17 чер, 2023 20:57
Re: Sense Bank
До Фаст кард можливо відкрити допку?
Є сенс (вибачаюсь за тавтологію ) у відкритті поточного валютного рахунку?
Додано: Суб 17 чер, 2023 22:11
Якщо платити в європейських чи інших не USD магазинах картою сенсу в американських доларах який курс конвертації і скільки комісії знімають ?
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