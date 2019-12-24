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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 843844845846

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
20
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 20:57

Re: Sense Bank

До Фаст кард можливо відкрити допку?
Є сенс (вибачаюсь за тавтологію ) у відкритті поточного валютного рахунку?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 22:11

Якщо платити в європейських чи інших не USD магазинах картою сенсу в американських доларах який курс конвертації і скільки комісії знімають ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:21

Re: Sense Bank

  igor717 написав:...а через Дию актуализация не проходит
Через Дию можно пройти актуализацию, если есть в ней один из биометрических документов:
  • ID-карта;
  • украинский загран.
  igor717 написав:Есть ли еще варианты удаленной актуализации?
Как бы нет. Тут вопрос стоит уточнить в чате поддержки.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:36

  Ukrainian написав:Якщо платити в європейських чи інших не USD магазинах картою сенсу в американських доларах який курс конвертації і скільки комісії знімають ?

Про курс ответ довольно обширный, но давно присутствующий в справке: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014652800
За конвертацию AFAIK комис давно отменили.
moveton
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  #<1 ... 843844845846
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