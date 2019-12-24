До Фаст кард можливо відкрити допку?
Є сенс (вибачаюсь за тавтологію ) у відкритті поточного валютного рахунку?
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Додано: Суб 17 чер, 2023 20:57
Re: Sense Bank
До Фаст кард можливо відкрити допку?
Є сенс (вибачаюсь за тавтологію ) у відкритті поточного валютного рахунку?
Додано: Суб 17 чер, 2023 22:11
Якщо платити в європейських чи інших не USD магазинах картою сенсу в американських доларах який курс конвертації і скільки комісії знімають ?
Додано: Суб 17 чер, 2023 23:21
Re: Sense Bank
Додано: Суб 17 чер, 2023 23:36
Про курс ответ довольно обширный, но давно присутствующий в справке:
За конвертацию AFAIK комис давно отменили.
Додано: Пон 19 чер, 2023 09:36
На прошлой неделе четверг/пятница брат сделал 2 оплаты в инете, mcc 8398, кредитка ред кеш. Дата договора 22 число
В МАБЕ все норм, никаких минусов/красных цифр/доп. списаний нет. Но в мобильном приложении когда нажимаешь на кредитку - показывает минус. Что-то около -25грн. (на выходных появилось около -1грн, сегодня уже -25 грн.) Операции еще не провелись по счету.
У меня 2 предположения:
1) оплаты не в льготном периоде (но вроде МСС нормальный, должно быть в льготном)
2) знаю что при наличии задолженности на р.дату - списывает 100 грн. Может это частично насчиталась какая-то часть из 100 грн?
Что это за начисления может быть?
Если сумма с минусом в приложении - значит что 100% ее спишут?
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