RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 843844845846

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
20
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 20:57

Re: Sense Bank

До Фаст кард можливо відкрити допку?
Є сенс (вибачаюсь за тавтологію ) у відкритті поточного валютного рахунку?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3884
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 22:11

Якщо платити в європейських чи інших не USD магазинах картою сенсу в американських доларах який курс конвертації і скільки комісії знімають ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11332
З нами з: 18.06.08
Подякував: 48 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:21

Re: Sense Bank

  igor717 написав:...а через Дию актуализация не проходит
Через Дию можно пройти актуализацию, если есть в ней один из биометрических документов:
  • ID-карта;
  • украинский загран.
  igor717 написав:Есть ли еще варианты удаленной актуализации?
Как бы нет. Тут вопрос стоит уточнить в чате поддержки.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5422
З нами з: 08.03.18
Подякував: 523 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:36

  Ukrainian написав:Якщо платити в європейських чи інших не USD магазинах картою сенсу в американських доларах який курс конвертації і скільки комісії знімають ?

Про курс ответ довольно обширный, но давно присутствующий в справке: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014652800
За конвертацию AFAIK комис давно отменили.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3466
З нами з: 23.03.18
Подякував: 19 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 09:36

На прошлой неделе четверг/пятница брат сделал 2 оплаты в инете, mcc 8398, кредитка ред кеш. Дата договора 22 число
В МАБЕ все норм, никаких минусов/красных цифр/доп. списаний нет. Но в мобильном приложении когда нажимаешь на кредитку - показывает минус. Что-то около -25грн. (на выходных появилось около -1грн, сегодня уже -25 грн.) Операции еще не провелись по счету.

У меня 2 предположения:
1) оплаты не в льготном периоде (но вроде МСС нормальный, должно быть в льготном)
2) знаю что при наличии задолженности на р.дату - списывает 100 грн. Может это частично насчиталась какая-то часть из 100 грн?

Что это за начисления может быть?
Если сумма с минусом в приложении - значит что 100% ее спишут?
Sergion
 
Повідомлень: 635
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 843844845846
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, SHURICK76, Кочевник і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 111, 112, 113
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1124 209852
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 чер, 2023 19:04
klug
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
11 4630
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.