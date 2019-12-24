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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 843844845846

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Sense Bank 3.7 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
20
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 20:57

Re: Sense Bank

До Фаст кард можливо відкрити допку?
Є сенс (вибачаюсь за тавтологію ) у відкритті поточного валютного рахунку?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 22:11

Якщо платити в європейських чи інших не USD магазинах картою сенсу в американських доларах який курс конвертації і скільки комісії знімають ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:21

Re: Sense Bank

  igor717 написав:...а через Дию актуализация не проходит
Через Дию можно пройти актуализацию, если есть в ней один из биометрических документов:
  • ID-карта;
  • украинский загран.
  igor717 написав:Есть ли еще варианты удаленной актуализации?
Как бы нет. Тут вопрос стоит уточнить в чате поддержки.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:36

  Ukrainian написав:Якщо платити в європейських чи інших не USD магазинах картою сенсу в американських доларах який курс конвертації і скільки комісії знімають ?

Про курс ответ довольно обширный, но давно присутствующий в справке: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014652800
За конвертацию AFAIK комис давно отменили.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 09:36

На прошлой неделе четверг/пятница брат сделал 2 оплаты в инете, mcc 8398, кредитка ред кеш. Дата договора 22 число
В МАБЕ все норм, никаких минусов/красных цифр/доп. списаний нет. Но в мобильном приложении когда нажимаешь на кредитку - показывает минус. Что-то около -25грн. (на выходных появилось около -1грн, сегодня уже -25 грн.) Операции еще не провелись по счету.

У меня 2 предположения:
1) оплаты не в льготном периоде (но вроде МСС нормальный, должно быть в льготном)
2) знаю что при наличии задолженности на р.дату - списывает 100 грн. Может это частично насчиталась какая-то часть из 100 грн?

Что это за начисления может быть?
Если сумма с минусом в приложении - значит что 100% ее спишут?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:12

Re: Sense Bank

МАБ у кого то грузится?
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:32

  Sergion написав:На прошлой неделе четверг/пятница брат сделал 2 оплаты в инете, mcc 8398, кредитка ред кеш. Дата договора 22 число
В МАБЕ все норм, никаких минусов/красных цифр/доп. списаний нет. Но в мобильном приложении когда нажимаешь на кредитку - показывает минус. Что-то около -25грн. (на выходных появилось около -1грн, сегодня уже -25 грн.) Операции еще не провелись по счету.

У меня 2 предположения:
1) оплаты не в льготном периоде (но вроде МСС нормальный, должно быть в льготном)
2) знаю что при наличии задолженности на р.дату - списывает 100 грн. Может это частично насчиталась какая-то часть из 100 грн?

Что это за начисления может быть?
Если сумма с минусом в приложении - значит что 100% ее спишут?

У меня похожее отображалось при нулевом остатке, докинули на счёт 1 грн. стало нормально отображаться и ничего не списали.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:13

Re: Sense Bank

  Sergion написав:Может это частично насчиталась какая-то часть из 100 грн?
Частично нет.

  Sergion написав:Если сумма с минусом в приложении - значит что 100% ее спишут?
Я бы попробовал уточнить у поддержки + посмотреть выписку по счёту.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 18:14

подскажите - перевод с карты Вайт на Вайт (разные клиенты по номеру карты) через приложение без платы?
и чем это регламентировано? (как бы не нахожу информации в тарифах)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 19:09

Re: Sense Bank

  uaprofi написав:подскажите - перевод с карты Вайт на Вайт (разные клиенты по номеру карты) через приложение без платы?
Бесплатны.
Howl
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