Додано: Пон 19 чер, 2023 09:36

На прошлой неделе четверг/пятница брат сделал 2 оплаты в инете, mcc 8398, кредитка ред кеш. Дата договора 22 число

В МАБЕ все норм, никаких минусов/красных цифр/доп. списаний нет. Но в мобильном приложении когда нажимаешь на кредитку - показывает минус. Что-то около -25грн. (на выходных появилось около -1грн, сегодня уже -25 грн.) Операции еще не провелись по счету.



У меня 2 предположения:

1) оплаты не в льготном периоде (но вроде МСС нормальный, должно быть в льготном)

2) знаю что при наличии задолженности на р.дату - списывает 100 грн. Может это частично насчиталась какая-то часть из 100 грн?



Что это за начисления может быть?

Если сумма с минусом в приложении - значит что 100% ее спишут?