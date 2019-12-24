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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 844845846847

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
20
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 10:11

Подскажите, можно ли вывести бесплатно деньги с карты (пакет Ультра) на карту другого банка?
ishvara
 
Повідомлень: 1687
З нами з: 09.12.12
Подякував: 319 раз.
Подякували: 90 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 10:49

  ishvara написав:Подскажите, можно ли вывести бесплатно деньги с карты (пакет Ультра) на карту другого банка?

Отправь СЕП бесплатно
Sergion
 
Повідомлень: 636
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 10:53

Re: Sense Bank

ishvara написав:Подскажите, можно ли вывести бесплатно деньги с карты (пакет Ультра) на карту другого банка?
СЕП або p2p(стороннім сервісом) - безкоштовно.
Zochan
 
Повідомлень: 774
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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  #<1 ... 844845846847
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