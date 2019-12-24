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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 чер, 2023 10:11
Подскажите, можно ли вывести бесплатно деньги с карты (пакет Ультра) на карту другого банка?
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ishvara
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Додано: Вів 20 чер, 2023 10:49
ishvara написав:
Подскажите, можно ли вывести бесплатно деньги с карты (пакет Ультра) на карту другого банка?
Отправь СЕП бесплатно
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Додано: Вів 20 чер, 2023 10:53
ishvara написав:Подскажите, можно ли вывести бесплатно деньги с карты (пакет Ультра) на карту другого банка?
СЕП або p2p(стороннім сервісом) - безкоштовно.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 13:09
cohan написав:
а где бесплатную толкалку на время пересменки заюзать?
Прокредит, смотрю, тоже %% влепили,
Агропросперис всегда был
только ПУМБ, получается, остается?
ха-ха, еще аккорд
и Правекс 2 раза в месяц
ну и аБанк Жовта (100к/мес),
ГлобусПлюс(сльозы) , не?
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 чер, 2023 19:16
flysoulfly написав: cohan написав:
а где бесплатную толкалку на время пересменки заюзать?
Прокредит, смотрю, тоже %% влепили,
Агропросперис всегда был
только ПУМБ, получается, остается?
ха-ха, еще аккорд
и Правекс 2 раза в месяц
ну и аБанк Жовта (100к/мес),
ГлобусПлюс(сльозы) , не?
не, глобусы только Дию просят
а Абанки не срослось что-то никак: аферюги
в общем старый добрый ПУМБ, еще и смски для p2p отменил
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cohan
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Додано: Вів 20 чер, 2023 23:39
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flysoulfly
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Додано: Сер 21 чер, 2023 10:45
Такс, і коли чекати виплат облігацій, які закінчилися сьогодні? В Сенсі ці обліги пропали, а на на рахунку поки що нічого не з'явилося
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1finanсier
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Додано: Сер 21 чер, 2023 11:10
1finanсier написав:
Такс, і коли чекати виплат облігацій, які закінчилися сьогодні? В Сенсі ці обліги пропали, а на на рахунку поки що нічого не з'явилося
Вітаю! Зарахування по ОВПД відбуваються зазвичай до 17:00 години або після. Рекомендую орієнтуватися саме на 17:00
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Сер 21 чер, 2023 11:10
1finanсier, о другій половині дня. Не раніше 2-3 години дня.
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Howl
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Додано: Сер 21 чер, 2023 11:13
Sense Bank написав:
Зарахування по ОВПД відбуваються зазвичай до 17:00 години або після.
Ось ви в застосунку Sense прибираєте облігації, а клієнт їх не отримав і починає нервувати. А могли б прибирати ці облігації, коли б починаєте зарахування погашень на рахунки клієнтів. Он у Дії вони до сих пір відображаються.
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Howl
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