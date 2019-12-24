Sense Bank написав:Зарахування по ОВПД відбуваються зазвичай до 17:00 години або після.
Ось ви в застосунку Sense прибираєте облігації, а клієнт їх не отримав і починає нервувати. А могли б прибирати ці облігації, коли б починаєте зарахування погашень на рахунки клієнтів. Он у Дії вони до сих пір відображаються.
Яким чином куплені облігації в додатку Сенс доступні в додатку дія ?
Відкрив карту Хамелеон під операції з ОВДП в СенсБанку. Підкажіть, будь ласка, як краще зарахувати кошти на карту Хамелеон: переказом з карти іншого банку (моно, А-банк) через їхні додатки чи краще кошти "втягувати" додатком СенсБанку з карт цих банків. "Втягував" додатком моно з карти А-банку - була комісія, коли з додатку А-банку перекидав на моно - комісії не було. Чи краще зробити платіж за IBAN? Де в додатку можна побачити рахунок IBAN?
Sense Bank написав:Зарахування по ОВПД відбуваються зазвичай до 17:00 години або після.
Ось ви в застосунку Sense прибираєте облігації, а клієнт їх не отримав і починає нервувати. А могли б прибирати ці облігації, коли б починаєте зарахування погашень на рахунки клієнтів. Он у Дії вони до сих пір відображаються.
Що стосується ОВДП в Дії, то це не від нас залежить. Але у нас облігації зникають зранку в день погашення. А виплата ближче до 17:00 години відбувається. Тим паче, виплату робить держава, тому час змінити не можемо.