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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 845846847848

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Sense Bank 3.7 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
20
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:15

  Howl написав:
  Sense Bank написав:Зарахування по ОВПД відбуваються зазвичай до 17:00 години або після.
Ось ви в застосунку Sense прибираєте облігації, а клієнт їх не отримав і починає нервувати. А могли б прибирати ці облігації, коли б починаєте зарахування погашень на рахунки клієнтів. Он у Дії вони до сих пір відображаються.

Яким чином куплені облігації в додатку Сенс доступні в додатку дія ?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:23

  Sense Bank написав:Зарахування по ОВПД відбуваються зазвичай до 17:00 години або після


Ну в принципі логіка в цьому є. Або до, або після, третього не дано.
Ferlakur
 
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  1finanсier написав:Такс, і коли чекати виплат облігацій, які закінчилися сьогодні? В Сенсі ці обліги пропали, а на на рахунку поки що нічого не з'явилося
В минулий раз були пiсля 16:00 -
viewtopic.php?p=5575597#p5575597
viewtopic.php?p=5575598#p5575598.
Однак не всiм, деяким пiзнiше 😀 -
viewtopic.php?p=5575618#p5575618.
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:41

Re: Sense Bank

Відкрив карту Хамелеон під операції з ОВДП в СенсБанку.
Підкажіть, будь ласка, як краще зарахувати кошти на карту Хамелеон: переказом з карти іншого банку (моно, А-банк) через їхні додатки чи краще кошти "втягувати" додатком СенсБанку з карт цих банків. "Втягував" додатком моно з карти А-банку - була комісія, коли з додатку А-банку перекидав на моно - комісії не було.
Чи краще зробити платіж за IBAN?
Де в додатку можна побачити рахунок IBAN?
myko
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:50

  Howl написав:
  Sense Bank написав:Зарахування по ОВПД відбуваються зазвичай до 17:00 години або після.
Ось ви в застосунку Sense прибираєте облігації, а клієнт їх не отримав і починає нервувати. А могли б прибирати ці облігації, коли б починаєте зарахування погашень на рахунки клієнтів. Он у Дії вони до сих пір відображаються.


Що стосується ОВДП в Дії, то це не від нас залежить. Але у нас облігації зникають зранку в день погашення. А виплата ближче до 17:00 години відбувається. Тим паче, виплату робить держава, тому час змінити не можемо.

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Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:53

  Ferlakur написав:
  Sense Bank написав:Зарахування по ОВПД відбуваються зазвичай до 17:00 години або після


Ну в принципі логіка в цьому є. Або до, або після, третього не дано.

:mrgreen:
Але це дійсно так, орієнтуємо клієнтів на виплату о 17:00 годині.
Бо як вище написав FinTech, дійсно, може виплата відбутися як і о 16:00, так і о 17:10)

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Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:59

  myko написав:Відкрив карту Хамелеон під операції з ОВДП в СенсБанку.
Підкажіть, будь ласка, як краще зарахувати кошти на карту Хамелеон
Поповнення карти Хамелеон без комiс: див.тут
Звертайте увагу на тарифи карти iншого банку, з якого плануєте робити переказ.
Орiєнтуйтесь на табл.

  myko написав:"Втягував" додатком моно з карти А-банку - була комісія
Тому що для А-банку це був "Р2Р вихiд чужий" (див. вищевказану табл).
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 12:16

Re: Sense Bank

  sens написав:Яким чином куплені облігації в додатку Сенс доступні в додатку дія ?
Про це я не писав. Ось якщо купувати через Дія в партнера Sense, то вони й там, і там відображаються.

  myko написав:Відкрив карту Хамелеон під операції з ОВДП в СенсБанку.
Краще тягнути застосунком Sense SuperApp з карток інших банків, якщо для них це безкоштовно, або робити платіж за реквізитами (IBAN).

  myko написав:Де в додатку можна побачити рахунок IBAN?

https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016936680

  Sense Bank написав:Але у нас облігації зникають зранку в день погашення. А виплата ближче до 17:00 години відбувається. Тим паче, виплату робить держава, тому час змінити не можемо.
У мене зауваження не до часу виплати погашення облігацій державою, а до банку, який їх прибирає зі застосунку до їх фактичного погашення. Краще прибирали на наступний день після погашення.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 12:45

  Howl написав: Ось якщо купувати через Дія в партнера Sense, то вони й там, і там відображаються.

У мене в Дії вони ще зранку зникли.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 13:53

Re: Sense Bank

Ferlakur, то облігації, які купив у КІНТО та ICU, ще відображаються і зникнуть вони десь або ввечері, або завтра вранці. Це Алла балується до виплат їх прибирати :(
Howl
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