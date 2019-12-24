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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 чер, 2023 17:03
Howl написав:
облігації, які купив у КІНТО та ICU, ще відображаються і зникнуть вони десь або ввечері, або завтра вранці. Це Алла балується до виплат їх прибирати
Кінто і Сенс по сьогоднішньому погашенню розрахувались, а от ІСU ще ні. Мене от мучило чи не буде якихось проблем з недонаціоналізованим сенсом, бо розраховував на виплати, щоб закрити кредитки в грейсі, але наразі націоналізація ще і не почалась толком.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 17:07
Ой+ написав: Howl написав:
облігації, які купив у КІНТО та ICU, ще відображаються і зникнуть вони десь або ввечері, або завтра вранці. Це Алла балується до виплат їх прибирати
Кінто і Сенс по сьогоднішньому погашенню розрахувались, а от ІСU ще ні. Мене от мучило чи не буде якихось проблем з недонаціоналізованим сенсом, бо розраховував на виплати, щоб закрити кредитки в грейсі, але наразі націоналізація ще і не почалась толком.
ІСU не виплачує в день закінчення ніколи.
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