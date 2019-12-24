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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 846847848849

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Sense Bank 3.7 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
20
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 17:03

Re: Sense Bank

  Howl написав:облігації, які купив у КІНТО та ICU, ще відображаються і зникнуть вони десь або ввечері, або завтра вранці. Це Алла балується до виплат їх прибирати

Кінто і Сенс по сьогоднішньому погашенню розрахувались, а от ІСU ще ні. Мене от мучило чи не буде якихось проблем з недонаціоналізованим сенсом, бо розраховував на виплати, щоб закрити кредитки в грейсі, але наразі націоналізація ще і не почалась толком.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 17:07

  Ой+ написав:
  Howl написав:облігації, які купив у КІНТО та ICU, ще відображаються і зникнуть вони десь або ввечері, або завтра вранці. Це Алла балується до виплат їх прибирати

Кінто і Сенс по сьогоднішньому погашенню розрахувались, а от ІСU ще ні. Мене от мучило чи не буде якихось проблем з недонаціоналізованим сенсом, бо розраховував на виплати, щоб закрити кредитки в грейсі, але наразі націоналізація ще і не почалась толком.

ІСU не виплачує в день закінчення ніколи.
Завтра
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 17:26

  Sergion написав:ІСU не виплачує в день закінчення ніколи.
Завтра

Не меліть дурні - облігації придбані через Дію ІСУ виплачує своєчасно - у день погашення перераховує їх номінал + купон (за наявності) на відповідну єПідтримку. Принаймні так було і в квітні, і в травні. Сподіваюсь так буде і сьогодні
Востаннє редагувалось Alien в Сер 21 чер, 2023 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 17:27

  Sergion написав:
  Ой+ написав:Кінто і Сенс по сьогоднішньому погашенню розрахувались, а от ІСU ще ні.

ІСU не виплачує в день закінчення ніколи.
Завтра
Та наче виплачує в день закінчення:
viewtopic.php?p=5575597#p5575597
viewtopic.php?p=5575620#p5575620
viewtopic.php?p=5575633#p5575633
Ще й може карти-пiдтримки сплутати 😉
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 17:41

  Alien написав:
  Sergion написав:ІСU не виплачує в день закінчення ніколи.
Завтра

Не меліть дурні - облігації придбані через Дію ІСУ виплачує своєчасно - у день погашення перераховує їх номінал + купон (за наявності) на відповідну єПідтримку. Принаймні так було і в квітні, і в травні. Сподіваюсь так буде і сьогодні


Ви на вокзалі чи де спілкуєтесь? Чи словниковий запас не дозволяє по іншому?
Можливо в залежності від банку десь і виплатить в день закінчення, але особисто в мене ще ні разу не виплачувалось день в день.
Почитайте профільну гілку ОВГЗ та словник
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 17:43

del
Востаннє редагувалось v57 в Сер 21 чер, 2023 18:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 17:59

Sergion вибачте але ви написали саме дурню причому зробили це в беззаперечній формі, використавши слово "ніколи". На підставі цього я і роблю висновок що насправді ви не володієте достовірною інформацією з цього питання. Тому й використав формулювання яке буде вам одразу зрозуміле - і бачу що не помилився. Той факт що вам ніколи не виплачували в день погашення облігацій жодним чином не дає вам права робити подібні загальні висновки, що не відповідають дійсності і насправді просто демонструють ваше банальне незнання реального стану справ. Будь ласка не робіть категоричних заяв з питань якими не володієте у повній мірі і тоді не буде приводу ображатись на вислови на кшталт того що використав я. Щодо фактів того що ІСУ виплачує облігації і в день погашення також може ознайомитись за посиланнями які вище люб'язно навів FinTech.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 18:39

Мені теж ICU виплачував все в день погашення чз різні банки (облігації купувались чз дію, якщо це має значення).
По сьогоднішньому погашенню кошти поки не надійшли, але ще не вечір.
Oberon
 
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