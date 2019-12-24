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Sense Bank
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Додано: Сер 21 чер, 2023 17:03
Howl написав:
облігації, які купив у КІНТО та ICU, ще відображаються і зникнуть вони десь або ввечері, або завтра вранці. Це Алла балується до виплат їх прибирати
Кінто і Сенс по сьогоднішньому погашенню розрахувались, а от ІСU ще ні. Мене от мучило чи не буде якихось проблем з недонаціоналізованим сенсом, бо розраховував на виплати, щоб закрити кредитки в грейсі, але наразі націоналізація ще і не почалась толком.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 17:07
Ой+ написав: Howl написав:
облігації, які купив у КІНТО та ICU, ще відображаються і зникнуть вони десь або ввечері, або завтра вранці. Це Алла балується до виплат їх прибирати
Кінто і Сенс по сьогоднішньому погашенню розрахувались, а от ІСU ще ні. Мене от мучило чи не буде якихось проблем з недонаціоналізованим сенсом, бо розраховував на виплати, щоб закрити кредитки в грейсі, але наразі націоналізація ще і не почалась толком.
ІСU не виплачує в день закінчення ніколи.
Завтра
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Додано: Сер 21 чер, 2023 17:26
Sergion написав:
ІСU не виплачує в день закінчення ніколи.
Завтра
Не меліть дурні - облігації придбані через Дію ІСУ виплачує своєчасно - у день погашення перераховує їх номінал + купон (за наявності) на відповідну єПідтримку. Принаймні так було і в квітні, і в травні. Сподіваюсь так буде і сьогодні
Востаннє редагувалось Alien
в Сер 21 чер, 2023 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 17:27
Sergion написав: Ой+ написав:
Кінто і Сенс по сьогоднішньому погашенню розрахувались, а от ІСU ще ні.
ІСU не виплачує в день закінчення ніколи.
Завтра
Та наче виплачує в день закінчення:viewtopic.php?p=5575597#p5575597viewtopic.php?p=5575620#p5575620viewtopic.php?p=5575633#p5575633
Ще й може карти-пiдтримки сплутати 😉
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Додано: Сер 21 чер, 2023 17:41
Alien написав: Sergion написав:
ІСU не виплачує в день закінчення ніколи.
Завтра
Не меліть дурні - облігації придбані через Дію ІСУ виплачує своєчасно - у день погашення перераховує їх номінал + купон (за наявності) на відповідну єПідтримку. Принаймні так було і в квітні, і в травні. Сподіваюсь так буде і сьогодні
Ви на вокзалі чи де спілкуєтесь? Чи словниковий запас не дозволяє по іншому?
Можливо в залежності від банку десь і виплатить в день закінчення, але особисто в мене ще ні разу не виплачувалось день в день.
Почитайте профільну гілку ОВГЗ та словник
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Додано: Сер 21 чер, 2023 17:43
del
Востаннє редагувалось v57
в Сер 21 чер, 2023 18:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 21 чер, 2023 17:59
Sergion вибачте але ви написали саме дурню причому зробили це в беззаперечній формі, використавши слово "ніколи". На підставі цього я і роблю висновок що насправді ви не володієте достовірною інформацією з цього питання. Тому й використав формулювання яке буде вам одразу зрозуміле - і бачу що не помилився. Той факт що вам ніколи не виплачували в день погашення облігацій жодним чином не дає вам права робити подібні загальні висновки, що не відповідають дійсності і насправді просто демонструють ваше банальне незнання реального стану справ. Будь ласка не робіть категоричних заяв з питань якими не володієте у повній мірі і тоді не буде приводу ображатись на вислови на кшталт того що використав я. Щодо фактів того що ІСУ виплачує облігації і в день погашення також може ознайомитись за посиланнями які вище люб'язно навів FinTech.
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Alien
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Додано: Сер 21 чер, 2023 18:39
Мені теж ICU виплачував все в день погашення чз різні банки (облігації купувались чз дію, якщо це має значення).
По сьогоднішньому погашенню кошти поки не надійшли, але ще не вечір.
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