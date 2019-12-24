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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 847848849850

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
20
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 20:59

  АндрейМ написав:
  wild.tomcat написав:справжній епікфейл - це коли вважаєш що самий розуний і знаєш, що кому потрібно, більше ніж вони самі знають. ще й при цьому намагаються когось переконати (а місцями і переламати через коліно).

Дійсно, підтримка Сенсу дратує своєю неповагою до клієнтів, відповідаючи на кожне звернення щодо ІБ, що ми живемо у 21-ому столітті і життя перемістилось в смартфон (купа смайліків не допомагає). Я їх не питаю куди перемістилось життя. Мені зручно користуватись ПК, хоча смартфоном я користуюсь, але щодо банкінгу, то лише для перевірки балансу. Для мене це - дикість забити на інтернет-банкінг та й ще нав'язувати клієнтам, що щось робити на маленькому екрані смартфону зручніше, ніж на великому екрані ПК. Можливо, комусь і зручніше - я не заперечую.


С другой стороны на поддержку, развитие системы ИБ также нужны средства, видимо провели исследования (в том числе через статистику использования ПК версии ИБ) на предмет дохода против затрат, и результат оказался отрицательным, сравните предложения от других банков и увидите тенденцию, да может кому-то неудобно, но такова жизнь.
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 21:06

  wolfus написав:видимо провели исследования (в том числе через статистику использования ПК версии ИБ) на предмет дохода против затрат, и результат оказался отрицательным

Обнаружили, что вебом пользуются в основном свинорылы от которых убыток сплошной и самое то от них так мягко избавиться? Всё могет быть :D
moveton
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  #<1 ... 847848849850
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