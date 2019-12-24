|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 чер, 2023 20:59
АндрейМ написав: wild.tomcat написав:
справжній епікфейл - це коли вважаєш що самий розуний і знаєш, що кому потрібно, більше ніж вони самі знають. ще й при цьому намагаються когось переконати (а місцями і переламати через коліно).
Дійсно, підтримка Сенсу дратує своєю неповагою до клієнтів, відповідаючи на кожне звернення щодо ІБ, що ми живемо у 21-ому столітті і життя перемістилось в смартфон (купа смайліків не допомагає). Я їх не питаю куди перемістилось життя. Мені зручно користуватись ПК, хоча смартфоном я користуюсь, але щодо банкінгу, то лише для перевірки балансу. Для мене це - дикість забити на інтернет-банкінг та й ще нав'язувати клієнтам, що щось робити на маленькому екрані смартфону зручніше, ніж на великому екрані ПК. Можливо, комусь і зручніше - я не заперечую.
С другой стороны на поддержку, развитие системы ИБ также нужны средства, видимо провели исследования (в том числе через статистику использования ПК версии ИБ) на предмет дохода против затрат, и результат оказался отрицательным, сравните предложения от других банков и увидите тенденцию, да может кому-то неудобно, но такова жизнь.
-
wolfus
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 30.09.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 чер, 2023 21:06
wolfus написав:
видимо провели исследования (в том числе через статистику использования ПК версии ИБ) на предмет дохода против затрат, и результат оказался отрицательным
Обнаружили, что вебом пользуются в основном свинорылы от которых убыток сплошной и самое то от них так мягко избавиться? Всё могет быть
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3490
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1124
|209903
|
Чет 15 чер, 2023 19:04
klug
|
|11
|4633
|
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord
|