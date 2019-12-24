|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 чер, 2023 20:59
АндрейМ написав: wild.tomcat написав:
справжній епікфейл - це коли вважаєш що самий розуний і знаєш, що кому потрібно, більше ніж вони самі знають. ще й при цьому намагаються когось переконати (а місцями і переламати через коліно).
Дійсно, підтримка Сенсу дратує своєю неповагою до клієнтів, відповідаючи на кожне звернення щодо ІБ, що ми живемо у 21-ому столітті і життя перемістилось в смартфон (купа смайліків не допомагає). Я їх не питаю куди перемістилось життя. Мені зручно користуватись ПК, хоча смартфоном я користуюсь, але щодо банкінгу, то лише для перевірки балансу. Для мене це - дикість забити на інтернет-банкінг та й ще нав'язувати клієнтам, що щось робити на маленькому екрані смартфону зручніше, ніж на великому екрані ПК. Можливо, комусь і зручніше - я не заперечую.
С другой стороны на поддержку, развитие системы ИБ также нужны средства, видимо провели исследования (в том числе через статистику использования ПК версии ИБ) на предмет дохода против затрат, и результат оказался отрицательным, сравните предложения от других банков и увидите тенденцию, да может кому-то неудобно, но такова жизнь.
-
wolfus
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 30.09.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 чер, 2023 21:06
wolfus написав:
видимо провели исследования (в том числе через статистику использования ПК версии ИБ) на предмет дохода против затрат, и результат оказался отрицательным
Обнаружили, что вебом пользуются в основном свинорылы от которых убыток сплошной и самое то от них так мягко избавиться? Всё могет быть
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3493
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 чер, 2023 07:57
wolfus написав: АндрейМ написав: wild.tomcat написав:
справжній епікфейл - це коли вважаєш що самий розуний і знаєш, що кому потрібно, більше ніж вони самі знають. ще й при цьому намагаються когось переконати (а місцями і переламати через коліно).
Дійсно, підтримка Сенсу дратує своєю неповагою до клієнтів, відповідаючи на кожне звернення щодо ІБ, що ми живемо у 21-ому столітті і життя перемістилось в смартфон (купа смайліків не допомагає). Я їх не питаю куди перемістилось життя. Мені зручно користуватись ПК, хоча смартфоном я користуюсь, але щодо банкінгу, то лише для перевірки балансу. Для мене це - дикість забити на інтернет-банкінг та й ще нав'язувати клієнтам, що щось робити на маленькому екрані смартфону зручніше, ніж на великому екрані ПК. Можливо, комусь і зручніше - я не заперечую.
С другой стороны на поддержку, развитие системы ИБ также нужны средства, видимо провели исследования (в том числе через статистику использования ПК версии ИБ) на предмет дохода против затрат, и результат оказался отрицательным, сравните предложения от других банков и увидите тенденцию, да может кому-то неудобно, но такова жизнь.
Друже, смузісти можуть провести абсолютно любе дослідження, навіть зробити письмово, аудировані висновки, що кількість жирафів у банку дорівнює кількості слонів.
-
qreaton
-
-
- Повідомлень: 1070
- З нами з: 23.10.13
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 09:43
wolfus написав:
С другой стороны на поддержку, развитие системы ИБ также нужны средства, видимо провели исследования (в том числе через статистику использования ПК версии ИБ) на предмет дохода против затрат, и результат оказался отрицательным, сравните предложения от других банков и увидите тенденцию, да может кому-то неудобно, но такова жизнь.
Я не заперечую - можливо, підтримувати ІБ невигідно. Я перейшов до УкрСибу та Райфайзену, які чомусь підтримують і застосунок і вебверсію. Мене більше дратувало саме ставленная Сенсбанку до мене - якась стороння людина розповідає мені, що для мене зручніше буде користуватися застосунком, хоча я знаю, що це - не так. Користувався, незручно, перевірено на власному досвіді. Сказали б чесно, що такі клієнти їм не потрібні, і все.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 218
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 11:11
moveton написав: wolfus написав:
видимо провели исследования (в том числе через статистику использования ПК версии ИБ) на предмет дохода против затрат, и результат оказался отрицательным
Обнаружили, что вебом пользуются в основном свинорылы от которых убыток сплошной и самое то от них так мягко избавиться? Всё могет быть
так правильной доро
гой!
Та позакрывать эти старорежимные банковские сайты ваще.
И аккаунта банка в тикТоке хватит.
...Клиент ваще страх потерял, права качает, без предыхания Имя Банка произносит...
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2284
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 939 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 12:26
Сегодня обнаружил в Sense SuperApp курс 37.00 для депозита с валютообменом. Заманчиво...
-
AZTECA
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 28.02.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 12:35
AZTECA написав:
Сегодня обнаружил в Sense SuperApp курс 37.00 для депозита с валютообменом. Заманчиво...
Тільки євро поки 41.10
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13550
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 756 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 12:52
AZTECA написав:
Сегодня обнаружил в Sense SuperApp курс 37.00 для депозита с валютообменом. Заманчиво...
а перед этим нужно слить бакс по 36.80?)
Что вас манит?)
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1862
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 13:02
idealstorm написав:
а перед этим нужно слить бакс по 36.80?)
Что вас манит?)
У меня доходы в гривне, вот и думаю, что выгоднее на горизонте 3-х месяцев, держать в гривне на депозите с процентной ставкой не покрывающей инфляцию или, например, на таком депозите (купить доллар по 37 и положить на депозит под 2,5%)
-
AZTECA
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 28.02.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 13:03
AZTECA написав:
Сегодня обнаружил в Sense SuperApp курс 37.00 для депозита с валютообменом. Заманчиво...
да, Альфа в лидеры в табличке выбилась, поскорее бы определенность
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5752
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1124
|209924
|
Чет 15 чер, 2023 19:04
klug
|
|11
|4633
|
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord
|