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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:06
flysoulfly написав: cohan написав: AZTECA написав:
Сегодня обнаружил в Sense SuperApp курс 37.00 для депозита с валютообменом. Заманчиво...
да, Альфа в лидеры в табличке выбилась, поскорее бы определенность
гутарят, типа завтра уже финишш (промежуточный)
А можно раскрыть , какой завтра финиш, хоть и промежуточный?
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Додано: Чет 22 чер, 2023 15:23
Incasso написав: flysoulfly написав:
типа завтра уже финишш (промежуточный)
А можно раскрыть , какой завтра финиш, хоть и промежуточный?
Выход на арену членов нового руководства,
с блэкджеком и... банкетом.
Типа того.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 23:26
Сегодня обновился СЕНС.В плеймаркете описание обновы:- Продаж облігацій онлайн. Вперше в Україні цінні папери можна не лише придбати, але й продати в мобільному додатку банку достроково — без комісії. Отримуйте гроші тоді, коли вони потрібні, й, до прикладу, інвестуйте у більш вигідні облігації. Уся інформація про вартість продажу, кількість одиниць, загальну суму угоди, дохід чи збиток — зручно на одному екрані.
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