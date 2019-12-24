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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 848849850851

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 73
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
20
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:06

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  AZTECA написав:Сегодня обнаружил в Sense SuperApp курс 37.00 для депозита с валютообменом. Заманчиво...


да, Альфа в лидеры в табличке выбилась, поскорее бы определенность
гутарят, типа завтра уже финишш (промежуточный)

А можно раскрыть , какой завтра финиш, хоть и промежуточный?
Incasso
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:23

  Incasso написав:
  flysoulfly написав:типа завтра уже финишш (промежуточный)

А можно раскрыть , какой завтра финиш, хоть и промежуточный?
Выход на арену членов нового руководства,
с блэкджеком и... банкетом.
Типа того.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 23:26

Re: Sense Bank

Сегодня обновился СЕНС.В плеймаркете описание обновы:- Продаж облігацій онлайн. Вперше в Україні цінні папери можна не лише придбати, але й продати в мобільному додатку банку достроково — без комісії. Отримуйте гроші тоді, коли вони потрібні, й, до прикладу, інвестуйте у більш вигідні облігації. Уся інформація про вартість продажу, кількість одиниць, загальну суму угоди, дохід чи збиток — зручно на одному екрані.
IDAN
 
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