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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:06
flysoulfly написав: cohan написав: AZTECA написав:
Сегодня обнаружил в Sense SuperApp курс 37.00 для депозита с валютообменом. Заманчиво...
да, Альфа в лидеры в табличке выбилась, поскорее бы определенность
гутарят, типа завтра уже финишш (промежуточный)
А можно раскрыть , какой завтра финиш, хоть и промежуточный?
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Додано: Чет 22 чер, 2023 15:23
Incasso написав: flysoulfly написав:
типа завтра уже финишш (промежуточный)
А можно раскрыть , какой завтра финиш, хоть и промежуточный?
Выход на арену членов нового руководства,
с блэкджеком и... банкетом.
Типа того.
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flysoulfly
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Додано: Чет 22 чер, 2023 23:26
Сегодня обновился СЕНС.В плеймаркете описание обновы:- Продаж облігацій онлайн. Вперше в Україні цінні папери можна не лише придбати, але й продати в мобільному додатку банку достроково — без комісії. Отримуйте гроші тоді, коли вони потрібні, й, до прикладу, інвестуйте у більш вигідні облігації. Уся інформація про вартість продажу, кількість одиниць, загальну суму угоди, дохід чи збиток — зручно на одному екрані.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:43
Підкажіть, будь ласка, як придбати в Сенсі валютні облігації?
Потрібно відкривати валютну карту в додатку, вносити валюту через відділення, і тоді придбавати?
За гривню валютні ОВДП можна придбати?
Погашення валютних ОВДП зараховується на валютну карту? Виплата коштів з валютної карти без комісії чи з? Який розмір комісії?
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:47
Incasso
закон принят, подписан, значит это событие скоро наступит, если специально под Альфу принимали закон ... 90%, что это будет в пятницу, чтоб за выходные провести формальные процедуры ... так что, что час Х будет на эти выходные вполне вероятно.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:07
IDAN написав:
Сегодня обновился СЕНС.В плеймаркете описание обновы:- Продаж облігацій онлайн. Вперше в Україні цінні папери можна не лише придбати, але й продати в мобільному додатку банку достроково — без комісії. Отримуйте гроші тоді, коли вони потрібні, й, до прикладу, інвестуйте у більш вигідні облігації. Уся інформація про вартість продажу, кількість одиниць, загальну суму угоди, дохід чи збиток — зручно на одному екрані.
Оновив, але так і не побачив як продати чи за якими взагалі цінами це буде, у вас працює?
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:11
myko написав:
Підкажіть, будь ласка, як придбати в Сенсі валютні облігації?
Потрібно відкривати валютну карту в додатку, вносити валюту через відділення, і тоді придбавати?
За гривню валютні ОВДП можна придбати?
Погашення валютних ОВДП зараховується на валютну карту? Виплата коштів з валютної карти без комісії чи з? Який розмір комісії?
Валютні ОВДП можна придбати тільки за валюту, тобто поповнити карту у відділені, можливо і підійде рахунок, але щоб зняти без комісії то потрібна картка, мінімально з пакету White( за тарифами 2 зняття в місяць безкоштовно, карта безкоштовна при виконанні умов)
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:54
vovabelokon99 написав: IDAN написав:
Сегодня обновился СЕНС.В плеймаркете описание обновы:- Продаж облігацій онлайн. Вперше в Україні цінні папери можна не лише придбати, але й продати в мобільному додатку банку достроково — без комісії. Отримуйте гроші тоді, коли вони потрібні, й, до прикладу, інвестуйте у більш вигідні облігації. Уся інформація про вартість продажу, кількість одиниць, загальну суму угоди, дохід чи збиток — зручно на одному екрані.
Оновив, але так і не побачив як продати чи за якими взагалі цінами це буде, у вас працює?
В мене неиає овдп в СЕНС.Також не зрозумів, як це працює.
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IDAN
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