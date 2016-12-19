А можно раскрыть , какой завтра финиш, хоть и промежуточный?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:06
А можно раскрыть , какой завтра финиш, хоть и промежуточный?
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:23
Додано: Чет 22 чер, 2023 23:26
Re: Sense Bank
Сегодня обновился СЕНС.В плеймаркете описание обновы:- Продаж облігацій онлайн. Вперше в Україні цінні папери можна не лише придбати, але й продати в мобільному додатку банку достроково — без комісії. Отримуйте гроші тоді, коли вони потрібні, й, до прикладу, інвестуйте у більш вигідні облігації. Уся інформація про вартість продажу, кількість одиниць, загальну суму угоди, дохід чи збиток — зручно на одному екрані.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:43
Re: Sense Bank
Підкажіть, будь ласка, як придбати в Сенсі валютні облігації?
Потрібно відкривати валютну карту в додатку, вносити валюту через відділення, і тоді придбавати?
За гривню валютні ОВДП можна придбати?
Погашення валютних ОВДП зараховується на валютну карту? Виплата коштів з валютної карти без комісії чи з? Який розмір комісії?
Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:47
Incasso
закон принят, подписан, значит это событие скоро наступит, если специально под Альфу принимали закон ... 90%, что это будет в пятницу, чтоб за выходные провести формальные процедуры ... так что, что час Х будет на эти выходные вполне вероятно.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:07
Оновив, але так і не побачив як продати чи за якими взагалі цінами це буде, у вас працює?
Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:11
Валютні ОВДП можна придбати тільки за валюту, тобто поповнити карту у відділені, можливо і підійде рахунок, але щоб зняти без комісії то потрібна картка, мінімально з пакету White( за тарифами 2 зняття в місяць безкоштовно, карта безкоштовна при виконанні умов)
Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:54
В мене неиає овдп в СЕНС.Також не зрозумів, як це працює.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:10
Re: Sense Bank
Подскажите, пожалуйста, как сейчас обновляют пакетные карты?
Заказывать через чат за 10 дней? или что-то поменялось?
Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:41
нагадаємо історію України і президента Порошенко - Закон про гарантування всіх вкладів в Приватбанк хтось Закон протягнув але президент не підписав .
19 ГРУДНЯ 2016
Законопроект передали у профільний комітет.
Як сказано в пояснювальній записці, впродовж 2014-2015 років банки втратили 33% депозитів фізичних осіб у національній валюті та 50% депозитів в іноземній валюті, також впродовж останніх трьох років суб’єкти господарювання переводили поточні рахунки та заощадження до банків із державним капіталом.
"Рахунки підприємств у національній валюті у трьох найбільших державних банках станом на кінець першого кварталу 2016 року зросли порівняно з початком 2014 року в 2,4 раза, а в інших платоспроможних банках – лише на 51%", – йдеться у ній.
"Обсяги коштів фізичних осіб у державних банках у національній валюті повернулися на докризовий рівень ще в середині 2015 року в той час, як в інших банках суттєво скоротилися", – додається у пояснювальній записці.
На думку президента як ініціатора законопроекту, для зміцнення довіри вкладників – фізичних осіб до державних банків та банківської системи в цілому треба запровадити додаткове гарантування державою вкладів у державних банках.
Раніше Порошенко повідомив, що для посилення захисту вкладників "Приватбанку" він подав до Верховної Ради як невідкладний законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів громадян у цій установі.
Як відомо, у неділю 18 грудня Національний банк відніс "Приватбанк" до неплатоспроможних, а Кабінет міністрів та РНБО підтримали ініціативу про перехід цього банку у 100%-ву держвласність.
Міністр фінансів та голова Нацбанку запевнили, що на приватних особах-клієнтах "Приватбанку" зміна власника ніяк не позначиться, лише на 1 день буде призупинено обслуговування юридичних осіб.
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