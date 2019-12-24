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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 чер, 2023 16:23
Re: Sense Bank
А что с чатом в приложении? Он стал работал только в будние дни?
Додано: Суб 24 чер, 2023 18:03
А напишіть мені хтось з сапорту в особисті, є до вас запит щодо незарахування одного з двох платежів Конкорд->Cенс, які були вчора відправлені в один час на дві різні картки Сенсу. Конкорд стверджує, що гроші випустив. Накидаю вам там деталей та скріншотів в особисті
Додано: Нед 25 чер, 2023 14:48
Re: Sense Bank
Я вірно зрозумів що від завтра банк практично державний ?
Додано: Нед 25 чер, 2023 16:00
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