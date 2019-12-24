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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 чер, 2023 16:23
А что с чатом в приложении? Он стал работал только в будние дни?
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Arien
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:03
А напишіть мені хтось з сапорту в особисті, є до вас запит щодо незарахування одного з двох платежів Конкорд->Cенс, які були вчора відправлені в один час на дві різні картки Сенсу. Конкорд стверджує, що гроші випустив. Накидаю вам там деталей та скріншотів в особисті
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Solar_simfi
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Додано: Нед 25 чер, 2023 14:48
Я вірно зрозумів що від завтра банк практично державний ?
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yama
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Додано: Нед 25 чер, 2023 16:00
yama написав:
Я вірно зрозумів що від завтра банк практично державний ?
Та нєє, скоріше у наступну Сб почнуть -- кінець місяця (
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Amethyst
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Додано: Нед 25 чер, 2023 18:01
AZTECA Как вариант-купить ОВДП с погашением через 3 месяца (14,49%).
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igor_egor202
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Додано: Нед 25 чер, 2023 18:11
igor_egor202 написав:AZTECA
Как вариант-купить ОВДП с погашением через 3 месяца (14,49%).
При том, что Рада на три месяца даёт 16.5% чистыми и это считается не покрывающим инфляцию? Такой себе третий вариант. Разве что потом для финмона может быть полезно. А может и не быть.
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moveton
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