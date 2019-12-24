RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 849850851852

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:23

Re: Sense Bank

А что с чатом в приложении? Он стал работал только в будние дни?
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 09.09.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:03

А напишіть мені хтось з сапорту в особисті, є до вас запит щодо незарахування одного з двох платежів Конкорд->Cенс, які були вчора відправлені в один час на дві різні картки Сенсу. Конкорд стверджує, що гроші випустив. Накидаю вам там деталей та скріншотів в особисті
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2307
З нами з: 10.08.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 14:48

Re: Sense Bank

Я вірно зрозумів що від завтра банк практично державний ?
yama
 
Повідомлень: 4389
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8706 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 16:00

  yama написав:Я вірно зрозумів що від завтра банк практично державний ?

Та нєє, скоріше у наступну Сб почнуть -- кінець місяця (
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4220
З нами з: 05.05.21
Подякував: 304 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 18:01

AZTECA Как вариант-купить ОВДП с погашением через 3 месяца (14,49%).
igor_egor202
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 02.03.19
Подякував: 53 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 18:11

  igor_egor202 написав:AZTECA Как вариант-купить ОВДП с погашением через 3 месяца (14,49%).

При том, что Рада на три месяца даёт 16.5% чистыми и это считается не покрывающим инфляцию? Такой себе третий вариант. Разве что потом для финмона может быть полезно. А может и не быть.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 23.03.18
Подякував: 19 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 18:38

IDAN В поддержке сказали что 28 июня возможна будет продажа ОГВЗ.(Доработка потребовалась)
igor_egor202
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 02.03.19
Подякував: 53 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 18:41

  igor_egor202 написав:IDAN В поддержке сказали что 28 июня возможна будет продажа ОГВЗ.(Доработка потребовалась)

Дякую.
IDAN
 
Повідомлень: 238
З нами з: 01.03.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 849850851852
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl, ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 111, 112, 113
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1124 209972
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 чер, 2023 19:04
klug
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
11 4649
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.