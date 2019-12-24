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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 849850851852

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Sense Bank 3.7 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:23

Re: Sense Bank

А что с чатом в приложении? Он стал работал только в будние дни?
Arien
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Повідомлень: 1135
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:03

А напишіть мені хтось з сапорту в особисті, є до вас запит щодо незарахування одного з двох платежів Конкорд->Cенс, які були вчора відправлені в один час на дві різні картки Сенсу. Конкорд стверджує, що гроші випустив. Накидаю вам там деталей та скріншотів в особисті
Solar_simfi
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Повідомлень: 2307
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 14:48

Re: Sense Bank

Я вірно зрозумів що від завтра банк практично державний ?
yama
 
Повідомлень: 4389
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 16:00

  yama написав:Я вірно зрозумів що від завтра банк практично державний ?

Та нєє, скоріше у наступну Сб почнуть -- кінець місяця (
Amethyst
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Повідомлень: 4220
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 18:01

AZTECA Как вариант-купить ОВДП с погашением через 3 месяца (14,49%).
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 18:11

  igor_egor202 написав:AZTECA Как вариант-купить ОВДП с погашением через 3 месяца (14,49%).

При том, что Рада на три месяца даёт 16.5% чистыми и это считается не покрывающим инфляцию? Такой себе третий вариант. Разве что потом для финмона может быть полезно. А может и не быть.
moveton
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Повідомлень: 3503
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 18:38

IDAN В поддержке сказали что 28 июня возможна будет продажа ОГВЗ.(Доработка потребовалась)
igor_egor202
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Повідомлень: 39
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 18:41

  igor_egor202 написав:IDAN В поддержке сказали что 28 июня возможна будет продажа ОГВЗ.(Доработка потребовалась)

Дякую.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:38

Re: Sense Bank

Так коли там сенс націоналізують???
ihorsic
 
Повідомлень: 945
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:45

  ihorsic написав:Так коли там сенс націоналізують???

Всё тот же вопрос, всё тот же ответ уже не первый квартал:
  IMPRINTER написав:это событие скоро наступит, если специально под Альфу принимали закон ... 90%, что это будет в пятницу, чтоб за выходные провести формальные процедуры ... так что, что час Х будет на эти выходные вполне вероятно.
moveton
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  #<1 ... 849850851852
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