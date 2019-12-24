только после подписания зашевелились и другие владельцы.
ИМХО просто так этот трюк не оставлят. если национализируют за 1 гривню без компенсации владельцам (не подсанкционным) то будут суды.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 чер, 2023 02:50
только после подписания зашевелились и другие владельцы.
ИМХО просто так этот трюк не оставлят. если национализируют за 1 гривню без компенсации владельцам (не подсанкционным) то будут суды.
Додано: Пон 26 чер, 2023 22:10
Re: Sense Bank
Вітаю. Шановні підкажіть, 29 строк для погашення кредитки. Але кошти мають надійти за добу до цієї дати,щоб не було плати за рко. Тобто 28го,а 28 виходить святковий день. Як бути?
Раніше не можу внести, бо кошти для внесення у мене будуть саме 28го.
Чи у Сенсбанку зараз немає різниці,коли вносити кошти?
Додано: Пон 26 чер, 2023 23:02
Re: Sense Bank
Праздничных дней с момента введения военного положения нет, есть только выходные, потому 28 обычный рабочий день
Додано: Вів 27 чер, 2023 00:15
IDAN Продажа ОГВЗ в приложении уже есть.26.06.2023-исторический день.
Додано: Вів 27 чер, 2023 00:18
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