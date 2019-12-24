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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 850851852853

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 02:50

  IMPRINTER написав:Incasso

закон принят, подписан, значит это событие скоро наступит, если специально под Альфу принимали закон ... 90%, что это будет в пятницу, чтоб за выходные провести формальные процедуры ... так что, что час Х будет на эти выходные вполне вероятно.


только после подписания зашевелились и другие владельцы.
ИМХО просто так этот трюк не оставлят. если национализируют за 1 гривню без компенсации владельцам (не подсанкционным) то будут суды.
mephala
 
Повідомлень: 8376
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 22:10

Re: Sense Bank

Вітаю. Шановні підкажіть, 29 строк для погашення кредитки. Але кошти мають надійти за добу до цієї дати,щоб не було плати за рко. Тобто 28го,а 28 виходить святковий день. Як бути?
Раніше не можу внести, бо кошти для внесення у мене будуть саме 28го.
Чи у Сенсбанку зараз немає різниці,коли вносити кошти?
JanIs
 
Повідомлень: 4
З нами з: 15.06.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 23:02

Re: Sense Bank

JanIs написав:Вітаю. Шановні підкажіть, 29 строк для погашення кредитки. Але кошти мають надійти за добу до цієї дати,щоб не було плати за рко. Тобто 28го,а 28 виходить святковий день. Як бути?
Раніше не можу внести, бо кошти для внесення у мене будуть саме 28го.
Чи у Сенсбанку зараз немає різниці,коли вносити кошти?
Праздничных дней с момента введения военного положения нет, есть только выходные, потому 28 обычный рабочий день
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 00:15

IDAN Продажа ОГВЗ в приложении уже есть.26.06.2023-исторический день.
igor_egor202
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Подякував: 53 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 00:18

  igor_egor202 написав:IDAN Продажа ОГВЗ в приложении уже есть.26.06.2023-исторический день.

💪
IDAN
 
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