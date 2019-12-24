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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 чер, 2023 02:50
IMPRINTER написав:Incasso
закон принят, подписан, значит это событие скоро наступит, если специально под Альфу принимали закон ... 90%, что это будет в пятницу, чтоб за выходные провести формальные процедуры ... так что, что час Х будет на эти выходные вполне вероятно.
только после подписания зашевелились и другие владельцы.
ИМХО просто так этот трюк не оставлят. если национализируют за 1 гривню без компенсации владельцам (не подсанкционным) то будут суды.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 22:10
Вітаю. Шановні підкажіть, 29 строк для погашення кредитки. Але кошти мають надійти за добу до цієї дати,щоб не було плати за рко. Тобто 28го,а 28 виходить святковий день. Як бути?
Раніше не можу внести, бо кошти для внесення у мене будуть саме 28го.
Чи у Сенсбанку зараз немає різниці,коли вносити кошти?
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JanIs
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Додано: Пон 26 чер, 2023 23:02
JanIs написав:Вітаю. Шановні підкажіть, 29 строк для погашення кредитки. Але кошти мають надійти за добу до цієї дати,щоб не було плати за рко. Тобто 28го,а 28 виходить святковий день. Як бути?
Раніше не можу внести, бо кошти для внесення у мене будуть саме 28го.
Чи у Сенсбанку зараз немає різниці,коли вносити кошти?
Праздничных дней с момента введения военного положения нет, есть только выходные, потому 28 обычный рабочий день
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Додано: Вів 27 чер, 2023 00:15
IDAN Продажа ОГВЗ в приложении уже есть.26.06.2023-исторический день.
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igor_egor202
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Додано: Вів 27 чер, 2023 00:18
igor_egor202 написав:IDAN
Продажа ОГВЗ в приложении уже есть.26.06.2023-исторический день.
💪
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IDAN
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Додано: Вів 27 чер, 2023 02:18
если курс выкупа ОВДП будет реальный то это тема.
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mephala
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