только после подписания зашевелились и другие владельцы.
ИМХО просто так этот трюк не оставлят. если национализируют за 1 гривню без компенсации владельцам (не подсанкционным) то будут суды.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 02:50
только после подписания зашевелились и другие владельцы.
ИМХО просто так этот трюк не оставлят. если национализируют за 1 гривню без компенсации владельцам (не подсанкционным) то будут суды.
Додано: Пон 26 чер, 2023 22:10
Re: Sense Bank
Вітаю. Шановні підкажіть, 29 строк для погашення кредитки. Але кошти мають надійти за добу до цієї дати,щоб не було плати за рко. Тобто 28го,а 28 виходить святковий день. Як бути?
Раніше не можу внести, бо кошти для внесення у мене будуть саме 28го.
Чи у Сенсбанку зараз немає різниці,коли вносити кошти?
Додано: Пон 26 чер, 2023 23:02
Re: Sense Bank
Праздничных дней с момента введения военного положения нет, есть только выходные, потому 28 обычный рабочий день
Додано: Вів 27 чер, 2023 00:15
IDAN Продажа ОГВЗ в приложении уже есть.26.06.2023-исторический день.
Додано: Вів 27 чер, 2023 00:18
Додано: Вів 27 чер, 2023 09:58
Яка у вас справжня РД?
Кінцевий термін погашення кредитки (до 18:00 в РД) припадає на число місяця, що відповідає числу відкриття/підписання кредитного договору. Дата відкриття креддоговору чітко вказана в Інформації про рахунок в Сенсі/МАБі. А всі інші "дати", що вказуються в Сенсі -- це умовні пердупрєділки, щоб підстрахувати/надурити/видурити недолугого клієнта
Але!!
Треба на 100% забезпечити наявність відсутності суми погашення на картковому рах-ку до 18:00 (19:00!) у РД
І це вже буде залежати від каналу погашення: р2р, нал каса, нал АТМ (по карті, по рах), СЕП...
Один із чудових варіантів: р2р на Пакетку або, краще, дебетн Хамон, а потім переказ між своїми на кредитку.
При великих сумах погашення можна використати СЕП на кредитку.
Ну і новачкам краще все ж підстрахуватися і робити все це ну хоча б за 1 дн до РД (Справжної РД, а не намальованої в пердупрєділкє)
Додано: Вів 27 чер, 2023 10:00
Re: Sense Bank
Додано: Вів 27 чер, 2023 10:20
Re: Sense Bank
Додано: Вів 27 чер, 2023 10:21
Я взагалі до 19:00 гашу, шпори не переписував
Але рекомендую закидувати нові гроші до 15..16:00
Алка дуже грайлива... п̶о̶т̶в̶о̶р̶а витвір, особливо після корекції статі
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