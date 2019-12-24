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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 851852853854>

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Sense Bank 3.7 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 02:50

  IMPRINTER написав:Incasso

закон принят, подписан, значит это событие скоро наступит, если специально под Альфу принимали закон ... 90%, что это будет в пятницу, чтоб за выходные провести формальные процедуры ... так что, что час Х будет на эти выходные вполне вероятно.


только после подписания зашевелились и другие владельцы.
ИМХО просто так этот трюк не оставлят. если национализируют за 1 гривню без компенсации владельцам (не подсанкционным) то будут суды.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 22:10

Re: Sense Bank

Вітаю. Шановні підкажіть, 29 строк для погашення кредитки. Але кошти мають надійти за добу до цієї дати,щоб не було плати за рко. Тобто 28го,а 28 виходить святковий день. Як бути?
Раніше не можу внести, бо кошти для внесення у мене будуть саме 28го.
Чи у Сенсбанку зараз немає різниці,коли вносити кошти?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 23:02

Re: Sense Bank

JanIs написав:Вітаю. Шановні підкажіть, 29 строк для погашення кредитки. Але кошти мають надійти за добу до цієї дати,щоб не було плати за рко. Тобто 28го,а 28 виходить святковий день. Як бути?
Раніше не можу внести, бо кошти для внесення у мене будуть саме 28го.
Чи у Сенсбанку зараз немає різниці,коли вносити кошти?
Праздничных дней с момента введения военного положения нет, есть только выходные, потому 28 обычный рабочий день
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 00:15

IDAN Продажа ОГВЗ в приложении уже есть.26.06.2023-исторический день.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 00:18

  igor_egor202 написав:IDAN Продажа ОГВЗ в приложении уже есть.26.06.2023-исторический день.

💪
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 02:18

если курс выкупа ОВДП будет реальный то это тема.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:58

Яка у вас справжня РД?

  JanIs написав:Вітаю. Шановні підкажіть, 29 строк для погашення кредитки. Але кошти мають надійти за добу до цієї дати,щоб не було плати за рко. Тобто 28го,а 28 виходить святковий день. Як бути?
Раніше не можу внести, бо кошти для внесення у мене будуть саме 28го.
Чи у Сенсбанку зараз немає різниці,коли вносити кошти?

Кінцевий термін погашення кредитки (до 18:00 в РД) припадає на число місяця, що відповідає числу відкриття/підписання кредитного договору. Дата відкриття креддоговору чітко вказана в Інформації про рахунок в Сенсі/МАБі. А всі інші "дати", що вказуються в Сенсі -- це умовні пердупрєділки, щоб підстрахувати/надурити/видурити недолугого клієнта :)
Але!!
Треба на 100% забезпечити наявність відсутності суми погашення на картковому рах-ку до 18:00 (19:00!) у РД :wink:
І це вже буде залежати від каналу погашення: р2р, нал каса, нал АТМ (по карті, по рах), СЕП...
Один із чудових варіантів: р2р на Пакетку або, краще, дебетн Хамон, а потім переказ між своїми на кредитку.
При великих сумах погашення можна використати СЕП на кредитку.
Ну і новачкам краще все ж підстрахуватися і робити все це ну хоча б за 1 дн до РД (Справжної РД, а не намальованої в пердупрєділкє)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:00

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:пердупрєділки
предлагаю ввести новый термин в словарь :)
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:20

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Кінцевий термін погашення кредитки (до 18:00 в РД)...
У моїй шпаргалці написано до 17:00. Оновили ДКБО?
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:21

  Howl написав:
  Amethyst написав:Кінцевий термін погашення кредитки (до 18:00 в РД)...
У моїй шпаргалці написано до 17:00. Оновили ДКБО?

Я взагалі до 19:00 гашу, шпори не переписував :)
Але рекомендую закидувати нові гроші до 15..16:00 :P :P
Алка дуже грайлива... п̶о̶т̶в̶о̶р̶а витвір, особливо після корекції статі :P
Amethyst
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