|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 чер, 2023 10:39
з 1.08 вводять ліміт на безкоштовний р2р з хамона в сенс на картки інших банків. до 20к на місць без комси, далі з комсою.
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 1050
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 чер, 2023 10:52
Kalgan написав:
з 1.08 вводять ліміт на безкоштовний р2р з хамона в сенс на картки інших банків. до 20к на місць без комси, далі з комсою.
можна джерело вашої інформації?
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 751
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 чер, 2023 10:52
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4223
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 765 раз.
-
- Профіль
-
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1124
|210080
|
Чет 15 чер, 2023 19:04
klug
|
|11
|4682
|
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord
|