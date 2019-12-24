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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 851852853854

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:39

покращення

з 1.08 вводять ліміт на безкоштовний р2р з хамона в сенс на картки інших банків. до 20к на місць без комси, далі з комсою.
Kalgan
 
Повідомлень: 1050
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:52

  Kalgan написав:з 1.08 вводять ліміт на безкоштовний р2р з хамона в сенс на картки інших банків. до 20к на місць без комси, далі з комсою.

можна джерело вашої інформації?
unknownurl
 
Повідомлень: 751
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:52

Краще це
28 червня у чаті Sense SuperApp стартує вікторина "Банкологія”
Amethyst
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Повідомлень: 4223
З нами з: 05.05.21
Подякував: 305 раз.
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