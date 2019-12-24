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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 852853854855>

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Sense Bank 3.7 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:39

покращення

з 1.08 вводять ліміт на безкоштовний р2р з хамона в сенс на картки інших банків. до 20к на місць без комси, далі з комсою.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:52

  Kalgan написав:з 1.08 вводять ліміт на безкоштовний р2р з хамона в сенс на картки інших банків. до 20к на місць без комси, далі з комсою.

можна джерело вашої інформації?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:52

Краще це
28 червня у чаті Sense SuperApp стартує вікторина "Банкологія”
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:58

  unknownurl написав:
  Kalgan написав:з 1.08 вводять ліміт на безкоштовний р2р з хамона в сенс на картки інших банків. до 20к на місць без комси, далі з комсою.

можна джерело вашої інформації?

пуш в додатку :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:59


у кого чат відвалився - знову в прольоті. фікс обіцяють після вікторини :twisted:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:01

  Kalgan написав:
  unknownurl написав:
  Kalgan написав:з 1.08 вводять ліміт на безкоштовний р2р з хамона в сенс на картки інших банків. до 20к на місць без комси, далі з комсою.

можна джерело вашої інформації?

пуш в додатку :)

Ліміт на безкоштовні перекази з картки Сaméléon на картки інших банків з 1 серпня

Хм. А шоо -- страховий депо у Візи подорожчав? А як же постійні змагання з Монею і Мумбою? Таки Алка пасе задніх 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:10




Як завжди по дебільному написано:
Комісія буде списана в разі, якщо за поточний календарний місяць ви вже виконали переказів на суму понад 20 000 грн саме з цієї картки Сaméléon. Для переказів з інших карток ця комісія не використовується.

"Саме ця" - це кожна конкретна картка? Тобто якщо у однієї людини є 2 Хамелеона кожний зі своїм окремим рахунком - ліміт окремо? А якщо ще є допки - ліміт для кожної окремо?

Тут підтримку ще не розігнали? Лорде, Анастасіє, Микито - що скажете з цього приводу?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:18



Знову "рандомно" нас розіграють (намахають) ;( - знову комусь на сiм'ю виграш "рандомно" випаде для трьох акків з трьох, а комусь 0 з 5 :(
"Такой ХАККЕЙ нам не нужен!" (с) радянський спортивний коментатор М.Озеров
:(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:20

Re: Sense Bank

Самое дебильное то, что сразу не будут писать комиссию, будто трудно реализовать, чтобы сразу подсчитывало ее
Чому я не бачу цієї комісії в момент переказу?
Враховуючи те, що комісія розраховується тільки для вже виконаного переказу, вона може бути відображена тільки після проходження операції за випискою. Тому в момент створення переказу таку комісію сервіс не підтягує в розрахунок та не відображає.
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:30

Re: Sense Bank

  Alien написав:Як завжди по дебільному написано

Нєєє, Алка вже не в змозі розрізнити рахунок, картку, додаткову картку :mrgreen:
Причому в Тарифах на Хам-он ще згадують якійсь Пакет Послуг. Мабуть є визначення десь в новітніх ДКБО :mrgreen:
Amethyst
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