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Sense Bank
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Додано: Вів 27 чер, 2023 10:39
з 1.08 вводять ліміт на безкоштовний р2р з хамона в сенс на картки інших банків. до 20к на місць без комси, далі з комсою.
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Kalgan
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Додано: Вів 27 чер, 2023 10:52
Kalgan написав:
з 1.08 вводять ліміт на безкоштовний р2р з хамона в сенс на картки інших банків. до 20к на місць без комси, далі з комсою.
можна джерело вашої інформації?
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unknownurl
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Додано: Вів 27 чер, 2023 10:52
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Amethyst
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Додано: Вів 27 чер, 2023 10:58
unknownurl написав: Kalgan написав:
з 1.08 вводять ліміт на безкоштовний р2р з хамона в сенс на картки інших банків. до 20к на місць без комси, далі з комсою.
можна джерело вашої інформації?
пуш в додатку
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Kalgan
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Додано: Вів 27 чер, 2023 10:59
у кого чат відвалився - знову в прольоті. фікс обіцяють після вікторини
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Kalgan
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Amethyst
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Додано: Вів 27 чер, 2023 11:10
Як завжди по дебільному написано:
Комісія буде списана в разі, якщо за поточний календарний місяць ви вже виконали переказів на суму понад 20 000 грн саме з цієї картки Сaméléon. Для переказів з інших карток ця комісія не використовується.
"Саме ця" - це кожна конкретна картка? Тобто якщо у однієї людини є 2 Хамелеона кожний зі своїм окремим рахунком - ліміт окремо? А якщо ще є допки - ліміт для кожної окремо?
Тут підтримку ще не розігнали? Лорде, Анастасіє, Микито - що скажете з цього приводу?
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Alien
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Додано: Вів 27 чер, 2023 11:18
Знову "рандомно" нас розіграють (намахають) ;( - знову комусь на сiм'ю виграш "рандомно" випаде для трьох акків з трьох, а комусь 0 з 5
"Такой ХАККЕЙ нам не нужен!" (с) радянський спортивний коментатор М.Озеров
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Alien
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Додано: Вів 27 чер, 2023 11:20
Самое дебильное то, что сразу не будут писать комиссию, будто трудно реализовать, чтобы сразу подсчитывало ее
Чому я не бачу цієї комісії в момент переказу?
Враховуючи те, що комісія розраховується тільки для вже виконаного переказу, вона може бути відображена тільки після проходження операції за випискою. Тому в момент створення переказу таку комісію сервіс не підтягує в розрахунок та не відображає.
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vovabelokon99
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Додано: Вів 27 чер, 2023 11:30
Alien написав:
Як завжди по дебільному написано
Нєєє, Алка вже не в змозі розрізнити рахунок, картку, додаткову картку
Причому в Тарифах на Хам-он ще згадують якійсь Пакет Послуг. Мабуть є визначення десь в новітніх ДКБО
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Amethyst
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