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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 852853854855

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Sense Bank 3.7 5 74
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
29
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
21
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:31

Re: Sense Bank

  vovabelokon99 написав:Самое дебильное то, что сразу не будут писать комиссию, будто трудно реализовать, чтобы сразу подсчитывало ее

ну так це загально-відомий "Sense-stile" (у недалекому минулому Алла-стайл) - зробити усе щоб клієнт ні в якому разі ніколи не розслаблявся, а увесь час перебував у тонусі :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:35

[quote="5591053:Amethyst"]безкоштовні перекази з картки Сaméléon на картки інших банків з 1 серпня[/url]

это только на толкалку распространяется или на сосалку тоже?
IMPRINTER
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2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39058
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:47

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:безкоштовні перекази з картки Сaméléon на картки інших банків з 1 серпня[/url]

это только на толкалку распространяется или на сосалку тоже?

тягнучка поки без змін
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:01

  Kalgan написав:
  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:безкоштовні перекази з картки Сaméléon на картки інших банків з 1 серпня[/url]

это только на толкалку распространяется или на сосалку тоже?

тягнучка поки без змін

А ви почитайте "хелп" від банку і будете дуже неприємно вражені. Там чітко згадані чужі сервіси.
Не будуть окомішені (поки) перекази між власними рахунками всередині банку, перекази на картки інших клієнтів Сенсу та платежі по IBAN.
І ще є одне роз'яснення з якого видно що це ліміти на рахунок. Тобто якщо є 2 Хам.она з окремими рахунками - ліміт 2*20000. А якщо одна картка з 8 допками до неї то усього 1*20000. Хоча в першому роз'ясненні писали дещо не так - більш завуальовано :(
Alien
 
Повідомлень: 2179
З нами з: 12.01.20
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:10

Re: Sense Bank

  Alien написав:А ви почитайте "хелп" від банку і будете дуже неприємно вражені. Там чітко згадані чужі сервіси.
Не будуть окомішені (поки) перекази між власними рахунками всередині банку, перекази на картки інших клієнтів Сенсу та платежі по IBAN.
І ще є одне роз'яснення з якого видно що це ліміти на рахунок. Тобто якщо є 2 Хам.она з окремими рахунками - ліміт 2*20000. А якщо одна картка з 8 допками до неї то усього 1*20000. Хоча в першому роз'ясненні писали дещо не так - більш завуальовано :(

а в чаті хейтерів писали, що тягнучка без змін :?
Ну як завжди, ДРС має зростати :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:13

  Amethyst написав:Ліміт на безкоштовні перекази з картки Сaméléon на картки інших банків з 1 серпня

Хм. А шоо -- страховий депо у Візи подорожчав? А як же постійні змагання з Монею і Мумбою? Таки Алка пасе задніх 8) :lol:


скоріш народ почав більше використовувати хамон як транзитку бо алка з усіх сил старалася щоб карткою перестали користуватися як кредиткою.
mephala
 
Повідомлень: 8378
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