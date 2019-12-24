ну так це загально-відомий "Sense-stile" (у недалекому минулому Алла-стайл) - зробити усе щоб клієнт ні в якому разі ніколи не розслаблявся, а увесь час перебував у тонусі
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 чер, 2023 11:31
Re: Sense Bank
ну так це загально-відомий "Sense-stile" (у недалекому минулому Алла-стайл) - зробити усе щоб клієнт ні в якому разі ніколи не розслаблявся, а увесь час перебував у тонусі
Додано: Вів 27 чер, 2023 11:35
[quote="5591053:Amethyst"]безкоштовні перекази з картки Сaméléon на картки інших банків з 1 серпня[/url]
это только на толкалку распространяется или на сосалку тоже?
Додано: Вів 27 чер, 2023 11:47
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:01
А ви почитайте "хелп" від банку і будете дуже неприємно вражені. Там чітко згадані чужі сервіси.
Не будуть окомішені (поки) перекази між власними рахунками всередині банку, перекази на картки інших клієнтів Сенсу та платежі по IBAN.
І ще є одне роз'яснення з якого видно що це ліміти на рахунок. Тобто якщо є 2 Хам.она з окремими рахунками - ліміт 2*20000. А якщо одна картка з 8 допками до неї то усього 1*20000. Хоча в першому роз'ясненні писали дещо не так - більш завуальовано
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:10
Re: Sense Bank
а в чаті хейтерів писали, що тягнучка без змін
Ну як завжди, ДРС має зростати
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:13
скоріш народ почав більше використовувати хамон як транзитку бо алка з усіх сил старалася щоб карткою перестали користуватися як кредиткою.
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