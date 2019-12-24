ну так це загально-відомий "Sense-stile" (у недалекому минулому Алла-стайл) - зробити усе щоб клієнт ні в якому разі ніколи не розслаблявся, а увесь час перебував у тонусі
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Додано: Вів 27 чер, 2023 11:31
Re: Sense Bank
ну так це загально-відомий "Sense-stile" (у недалекому минулому Алла-стайл) - зробити усе щоб клієнт ні в якому разі ніколи не розслаблявся, а увесь час перебував у тонусі
Додано: Вів 27 чер, 2023 11:35
[quote="5591053:Amethyst"]безкоштовні перекази з картки Сaméléon на картки інших банків з 1 серпня[/url]
это только на толкалку распространяется или на сосалку тоже?
Додано: Вів 27 чер, 2023 11:47
тягнучка поки без змін
upd. На всі Р2Р, і свої, і чужі.
то по пакетках без змін
Востаннє редагувалось Kalgan в Вів 27 чер, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:01
А ви почитайте "хелп" від банку і будете дуже неприємно вражені. Там чітко згадані чужі сервіси.
Не будуть окомішені (поки) перекази між власними рахунками всередині банку, перекази на картки інших клієнтів Сенсу та платежі по IBAN.
І ще є одне роз'яснення з якого видно що це ліміти на рахунок. Тобто якщо є 2 Хам.она з окремими рахунками - ліміт 2*20000. А якщо одна картка з 8 допками до неї то усього 1*20000. Хоча в першому роз'ясненні писали дещо не так - більш завуальовано
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:10
Re: Sense Bank
а в чаті хейтерів писали, що тягнучка без змін
Ну як завжди, ДРС має зростати
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:13
скоріш народ почав більше використовувати хамон як транзитку бо алка з усіх сил старалася щоб карткою перестали користуватися як кредиткою.
Додано: Вів 27 чер, 2023 14:46
Re: Sense Bank
Доброго дня хто купляв в сенсі валютні ОВДП підкажіть порядок дій.
1. Заносю $ на рахунок. 2. Купляю в додатку. І все? Сума 10000$. Пакет вайт. Як пройде списання такої суми?
Додано: Вів 27 чер, 2023 14:54
Всё верно. Списание для любой суммы проходит одинаково легко. Какой-то финмон возникает только при заносе налички на счёт, но до эквивалента миллиона грн за раз - это, как максимум, опросник предложат заполнить. А 10k$ скорее всего ничего не попросят вообще.
Додано: Вів 27 чер, 2023 15:10
Re: Sense Bank
c 01.08.2023 бесплатно можно перевести с хамелеона 20к. А СЭП сколько можно?
Додано: Вів 27 чер, 2023 15:16
Re: Sense Bank
В мене більш питання про денний ліміт.
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