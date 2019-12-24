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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 чер, 2023 15:50
andreyiskra написав:
c 01.08.2023 бесплатно можно перевести с хамелеона 20к. А СЭП сколько можно?
Лимита халявы на СЭП нет. Лимит на исходящий СЭП в целом на ИНН плательщика всё тот же: 50к / 150k / 200k
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Додано: Сер 28 чер, 2023 09:13
Доброго ранку, закінчується строк дії картки (06.2023) --які зараз дії в такому випадку? Йти до відділення чи писати ,чи все автоматом зробиться?
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